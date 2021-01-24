Гарик Харламов и Павел Воля предрекли расставание Ольги Бузовой и Давы
Несколько месяцев назад стал гостем шоу Comedy Club, в ходе которого юмористы не удержались от шуток на тему его отношений.
Фото: Instagram @dava_m
Юмористы Павел Воля и Гарик Харламов еще в мае 2020 года в шутку предсказали расставание певицы Ольги Бузовой и рэпера Давида Манукяна. На одном из выпусков Comedy Club гостем был сам Дава — на тот момент музыкант встречался с поющей ведущей уже около девяти месяцев.
«То, что вы вместе, это все прекрасно и замечательно. Но не дай Бог ты ее бросишь… Во-первых, от тебя отпишется, несмотря на 11 миллионов человек, 60 миллионов человек сразу! 180 миллионов, которые подписаны на нее, будут тебе писать: „Умри, ***! Воспользовался нашей Олей, гад?“ И потом клипы, клипы, клипы» — пошутили Воля и Харламов.
В итоге слова резидентов Comedy Club оказались пророческими, пишет Starhit.ru. Пара встретила Новый год на Мальдивах, устроила там свадьбу на пляже, а вскоре после возвращения распалась. О разрыве Бузовой и Давы стало известно их сообщения самой певицы.
Ольга Бузова очень эмоционально призналась подписчикам в Instagram, что рассталась с возлюбленным. Она попросила поддержать ее и не задавать никаких вопросов, а позже добавила, что подвергалась избиениям и унижениям. Сам Дава воздержалася от комментариев, а вот его мать Анна оскорбила Бузову.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова чуть не сорвала съемки шоу после разрыва с Давой.
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