Стала известна реакция Давы на скандальные сообщения Бузовой о разрыве

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Анна Васильева
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Накануне ведущая сообщила в соцсети, что рэпер ее оскорблял и унижал.

Стала известна реакция Давы на скандальные сообщения Бузовой о разрыве

Фото: Instagram @dava_m

Тема:
Ольга Бузова

Поющая ведущая Ольга Бузова и рэпер Давид Манукян со скандалом расстались. Звезда поделилась этой грустной новостью со своими подписчиками в Instagram. Ольга не стала скрывать своих эмоций и рассказала обо всех «косяках» экс-возлюбленного: по ее словам,  музыкант обижал знаменитость, унижал и общался с девушками легкого поведения. А вот сам Манукян комментировать сложившуюся ситуацию не намерен, пишет сайт KP.RU со ссылкой на его пиарщика Анну.

«Эту тему он не комментирует и не собирается. Это личное дело Ольги. Нас не касается: Давид живет своей жизнью. Пусть все идет, как идет», — сказала она.

Анна отметила, что ни она, ни Дава ничего не знают о поведении его мамы, которая утром 22 января публично оскорбила и унизила Ольгу.

«Мы не видели этой информации, нам об этом ничего не известно. Давид сейчас очень занят, он ведь участвует в телепроекте „Танцы со звездами“, каждый день репетиции. Весь этот скандал — забота пиар-службы Ольги Бузовой. Нам о нем нечего сказать», — подытожила представитель рэпера.

 
 
 
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Публикация от Дава Ⓜ️ Всё будет хорошо! (@dava_m)

Видимо, Манукян с головой ушел в бальные танцы и не готов сейчас тратить время на женщин. Разве что, на одну — его красивую и молодую партнершу по проекту Дарью Палей. Профессиональная танцовщица и хореограф, известна не только своими наградами, но и очень откровенными для чемпионатов нарядами. При этом Палей давно замужем, воспитывает двухлетнюю дочь Николь и отмечает, что никогда не заводила романов с партнерами.

Ранее 5-tv.ru писал, что мама Давы встала на защиту сына и унизила Ольгу Бузову. Женщина назвала звезду алкоголочкой. Фанаты ведущей вступились за нее так, что Анне Манукян пришлось закрыть комментарии в своем микроблоге.

Тема:
Ольга Бузова
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