«Я в бешенстве» — худрук театра Вахтангова рвется из Литвы на похороны Ланового

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 1 219

Римас Тумитас признался, что до последнего у них была надежда, а теперь он никак не может поверить, что есть риск — не проводить актера в последний путь.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

Тема:
Умер Василий Лановой

Художественный руководитель театра имени Вахтангова Римас Тумитас по стечению обстоятельств оказался в Литве и взволнован тем фактом, что из-за коронавирусных ограничений не сможет проститься с народным артистом СССР Василием Лановым. Легендарного актера не стало 28 января на 88-м году жизни.

«Я просто в бешенстве Я же в Литве. Карантин, закрыто, я несколько недель не могу вернуться в Москву», — подчеркнул в интервью 5-tv.ru Тумитас.

Режиссер отметил, что вместе с семьей Василия Семеновича они до последнего верили, что это легкая форма COVID-19, что несмотря на преклонный возраст, актер справится, «что пройдет».

«Мне Кирилл час назад позвонил… Плохое состояние», — не сдерживая эмоций добавил он.

По словам Римаса Владимировича, сложившаяся ситуация его очень сильно обидела и он ищет сейчас все возможные способы, чтобы приехать в Россию и отдать дань уважения и любви Василию Лановому.

«Все, что у меня есть, вся моя боль, душа, привязанность, ее любовь. Эта ситуация обидела очень меня. Оскорбила. Как неправильно, как мне его жаль. Как жаль, как все уходят. Зачем? Почему? Все уходят! Все! Все! Все! Год начался с таких потерь…» — восклицает Римас Тумитас.

Василий Лановой почувствовал симптомы коронавируса в первый день 2021 года. 87-летний актер сдал анализ и 2 января получил положительный результат теста. Его супруга Ирина Купченко также была инфицирована.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru писал, что состояние актера ухудшилось. Его перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.

Тема:
Умер Василий Лановой
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