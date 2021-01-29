Актер Василий Лановой многие годы был любимцем советских и российских зрительниц. Харизматичного артиста считали эталоном мужской красоты после знаковых ролей в фильмах «Алые паруса», «Анна Каренина», «Офицеры». Именно поэтому за ним закрепилась слава дамского угодника.

Многим тяжело было поверить, что в жизни красавца с киноэкранов не было места многочисленным романам. На самом деле, он горячо любил лишь пятерых женщин. Кем они были?

Первая любовь

В юные годы Василий Лановой был очень романтичным и легко влюблялся. Во время учебы в театральной студии ЗИЛа он приметил свою партнершу по имени Лидия. Много лет спустя свидетели тех дней говорили, что он был галантным ухажером и проявлял знаки внимания.

Впрочем, первая любовь не вылилась в свадьбу, а сама Лидия решила не связывать свою жизнь с актерством. Позже она стала работать в суде, а к настоящему моменту ее уже давно нет в живых.

Возвышенные чувства

ТАСС / Коньков Александр

Одной из главных женщин Василия Ланового в молодости была великая балерина Галина Уланова. Однако чувство это было односторонним. При их первой встрече, пишет сайт KP.RU, актер просто не узнал танцовщицу. Причем случилось это прямо у Улановой дома, куда Лановой попал по приглашению общих знакомых на вечеринку. Уланова открыла им дверь в наброшенном на плечи платке и совершенно не впечатлила актера.

Тем не менее, к концу вечера Лановой удостоился особого знака внимания. Уланова вручила ему подарок — пару дорогих английских ботинок белого цвета. До конца жизни балерина выделяла актера среди своих почитателей, но это было не более, чем нежной дружбой.

Много лет спустя Лановой признался в своей автобиографии, что беспредельно любил балерину.

«Сколько бы времени ни прошло, Галина Сергеевна всегда очень тепло встречала меня до самой смерти, ну а о моей любви к ней говорить не приходится, эта любовь беспредельна, светла», — написал он.

Первая жена

globallookpress.com

Первой супругой Василия Ланового стала не менее известная актриса и его однокурсница по Щукинскому училищу — Татьяна Самойлова. Вскоре после знакомства у них завязался роман, и уж летом 1955 года актеры сыграли свадьбу.

Браку не суждено было стать долгим и счастливым. Вскоре после свадьбы Самойлова узнала о беременности. Но подарить ребенка Лановому не смогла — врачи под страхом смерти запретили ей рожать.

Это стало началом конца. Супруги редко виделись, а в 1957 году расстались надолго, когда Лановой уехал в Китай с гастролями фильма «Павел Корчагин». По возвращении в СССР в 1958 году они развелись. Самойлова позже признавалась, что виной тому стали их графики — невероятно востребованного актера почти не бывало дома.

Несмотря на расставание, позже экс-супруги сыграли Анну и Вронского в фильме «Анна Каренина». Страсти между их героями кипели нешуточные, но в жизни они давно остыли друг в другу и вступили в новые отношения.

Его «Ассоль»



Kino-teatr.ru

Забыть Самойлову Лановому помогла его вторая жена — актриса и режиссер Тамара Зяблова. Они были очень счастливы вместе все десять лет своего брака. Именно ради нее Лановой стал Греем из «Алых парусов» и в жизни.

В 1961 году на съемках этого фильма он уговорил капитана корабля, изображавшего парусник в картине, воплотить мечту любой советской женщины в реальность. Под алыми парусами корабль пришвартовался в Ялте у санатория, где отдыхала его супруга — они совсем недавно поженились. Тамара встретила Василия на берегу, как Ассоль.

«Видели бы вы Ялту, когда мы появились, — город стал похож на растревоженный муравейник!» — вспоминал позже Лановой.

Актерская чета могла прожить еще не одно десятилетие вместе, но все оборвала трагедия. В 1971 года Тамара Зяблова со своей съемочной командой попала в автокатастрофу. Женщина погибла на месте.

Крепкое чувство

Известия/ Андрей Эрштрем

Через год после смерти Зябловой вдовец Лановой встретил ту, с кем прожил до самой смерти — 49 лет в браке. Его третьей супругой стала актриса Ирина Купченко. Артистка воплотила в жизнь мечту Ланового об отцовстве — она подарила ему сыновей Александра и Сергея.

Вместе Лановой и Купченко были и в жизни, и на сцене — в Театре имени Вахтангова много лет шли спектакли с их участием. Вместе им довелось пережить и главное несчастье в жизни любого родителя — смерть ребенка. Семь лет назад младший из их сыновей Сергей внезапно скончался от сердечного приступа.

Купченко была с Лановым до конца. Когда 2 января они узнали о положительных тестах на коронавирус, актриса настояла, чтобы лечь в больницу вместе с супругом. При этом ее состояние оценивалось, как легкое, тогда как у Ланового было поражено 5% легких. Артистка попросила врачей не разлучать ее с супругом, чтобы ухаживать за ним в больнице.

Василий Лановой скончался 28 января после резкого ухудшения состояния. Его смерть подтвердил директор театра Вахтангова.

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