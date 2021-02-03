Политолог: «Украина сделала еще один шаг к усилению цензуры государства»

Закрытие трех украинских телеканалов из-за санкций, введенных президентом Украины Владимиром Зеленским, является явным признаком курса властей на укрепление цензуры в соседней стране. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказал политолог, кандидат исторических наук, главный редактор научного журнала «Архонт» Антон Бредихин. По его словам, таким образом глава государства устраняет из публичного пространства любых оппонентов, которые представляют для него опасность на политической арене.

«Это борьба с любой альтернативной точкой зрения, с оппонентами, которые могут иметь реальную силу — например, в переговорном процессе по Донбассу. А Виктор Медведчук (глава политсовета партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“ — Прим. ред.), безусловно, здесь является лидером, и Зеленскому не сравниться с ним. О свободе слова, тем более, мы уже и не говорим. Это еще один шаг к усилению цензуры государства. К тому, что целые каналы могут быть запрещены из-за неугодности режиму. К тому, что слово демократия по отношению к Украине стоит забыть», — заявил Бредихин.

Также он обратил внимание на то, что закрытие оппозиционных телеканалов удачно вписывается в политику искоренения русской речи на Украине. Процесс деруссификации, активно проводимый Зеленским, идет в разрез с теми предвыборными обещаниями, которые он давал, напомнил политолог. Даже при бывшем президенте страны власть не позволяла себе настолько открыто вводить цензуру.

«То, что каналы закрыли, это было давнее желание украинских властей, но при Порошенко они были», — отметил политолог.

Сразу три украинских телеканала внезапно прекратили свое вещание — «112 Украина», NewsOne и ZiK. У компаний отозвали лицензию по указу президента Владимира Зеленского. Ранее 5-tv.ru писал, как отреагировал на закрытие каналов лидер политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.