Россию обвинили в дефиците электроэнергии на Украине. Глава Центра глобалистики Незалежной Михаил Гончар в статье для издания «Главред» отметил, что Москва осуществляет попытки «задействовать энергeтические рычаги влияния» на Киев. Эксперт указал, что стабильной работе энергоблоков теплоэлектростанций (ТЭС) угрожают скудные запасы угля на складах.

Михаил Гончар уверен, что причиной возникновения кризисной ситуации стало отсутствие должного контроля над расходом топлива со стороны киевских властей и умышленные действия игроков рынка.

«Сколько в этих действиях коварного замысла врага, а сколько — игры на врага со стороны полезных идиотов, сказать трудно. Но совершенно очевидно, что Россия вновь активизировала попытки задействовать энергетические рычаги влияния на Украину», — пишет Михаил Гончар.

Эксперт предполагает, что нехватку электроэнергии в Незалежной может восполнить ее закупка в России и в Белоруссии. Данная мера, при этом, ударит в целом по стране. Киев будет вынужден приобретать недостающие энергоресурсы «у страны-агрессора». Тем временем украинским регионам и отдельным городам грозят так называемые веерные отключения.

«И хорошо, что заранее сообщается о дефиците угля — теперь потребители будут готовы к внештатным ситуациям», — заключил Михаил Гончар.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что аварии на электростанциях вынудили Украину просить помощи у Белоруссии.