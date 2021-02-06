Россию обвинили в энергетическом кризисе на Украине
По словам эксперта Михаила Гончара, стабильной работе энергоблоков ТЭС угрожает дефицит запасов угля на складах.
Фото: www.globallookpress.com / Stephan Schulz
Россию обвинили в дефиците электроэнергии на Украине. Глава Центра глобалистики Незалежной Михаил Гончар в статье для издания «Главред» отметил, что Москва осуществляет попытки «задействовать энергeтические рычаги влияния» на Киев. Эксперт указал, что стабильной работе энергоблоков теплоэлектростанций (ТЭС) угрожают скудные запасы угля на складах.
Михаил Гончар уверен, что причиной возникновения кризисной ситуации стало отсутствие должного контроля над расходом топлива со стороны киевских властей и умышленные действия игроков рынка.
«Сколько в этих действиях коварного замысла врага, а сколько — игры на врага со стороны полезных идиотов, сказать трудно. Но совершенно очевидно, что Россия вновь активизировала попытки задействовать энергетические рычаги влияния на Украину», — пишет Михаил Гончар.
Эксперт предполагает, что нехватку электроэнергии в Незалежной может восполнить ее закупка в России и в Белоруссии. Данная мера, при этом, ударит в целом по стране. Киев будет вынужден приобретать недостающие энергоресурсы «у страны-агрессора». Тем временем украинским регионам и отдельным городам грозят так называемые веерные отключения.
«И хорошо, что заранее сообщается о дефиците угля — теперь потребители будут готовы к внештатным ситуациям», — заключил Михаил Гончар.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что аварии на электростанциях вынудили Украину просить помощи у Белоруссии.
- 6 февр
- «Будут стрелять больше»: Саакашвили предрек Украине потерю Мариуполя и Херсона
- 6 февр
- Зеленский объяснил блокировку каналов цитатой «украинского писателя» Булгакова
- 5 февр
- Аварии на электростанциях вынудили Украину просить помощи у Белоруссии
- 5 февр
- Новый скандал: Зеленского обвинили в проведении вечеринки, несмотря на пандемию
- 4 февр
- Лавров провел первый телефонный разговор с госсекретарем США Блинкеном
- 4 февр
- Украинская оппозиция приняла резолюцию о начале процедуры импичмента Зеленского
- 4 февр
- Медведчук рассказал о российско-украинской рабочей группе по «Спутнику V»
- 3 февр
- США поддержали блокировку Зеленским оппозиционных украинских каналов
- 3 февр
- «У меня нет полномочий»: как «переобулся» Зеленский и лично отключил три телеканала
- 3 февр
- Политолог: «Украина сделала еще один шаг к усилению цензуры государства»
Читайте также
85%
-0.62 89.89
-1.03
Нашли ошибку?