«Восемь дней ада»: Пригожин заявил, что чуть не умер из-за коронавируса

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Игорь Рязов
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Продюсер перенес COVID-19 вместе с женой Валерией во время пребывания в Дубае.

Фото, видео: Instagram @prigozhin_iosif

Тема:
Эпидемия коронавируса

Продюсер Иосиф Пригожин в очень тяжелой форме перенес коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом он сообщил в двух публикациях на своей странице в Instagram.

«Несколько дней назад я отметил свой второй день рождения. Я все думал, рассказывать мне об этом или нет, и все — таки решил, что сделаю это, ни ради досужих разговоров, ни для того чтобы сейчас моя история разошлась в интернете, а для того, чтобы своим рассказом предостеречь тех, кто все еще думает, что эта болезнь ерунда и его она не коснется. Знаю одно: ковид —чистая рулетка, и не факт, что выбор костлявой с косой падет не на вас», — начал свой рассказ Пригожин.

По словам продюсера, он вместе с женой Валерией ответственно и со всей серьезностью отнеслись к пандемии и соблюдал все меры предосторожности. Одной из них Пригожин назвал отъезд в Дубай в разгар очередной волны коронавируса. Однако именно там он вместе с женой и заболели.

«Валерия перенесла ее (инфекцию COVID-19 — Прим. ред.) легко, практически на ногах, а вот со мной приключилась другая история, которой точно мы никак не ожидали. Первую неделю болезни чувствовал себя неплохо и думал, что уже иду на поправку, как в одночасье стал задыхаться и просто уже не в силах был подняться. Меня срочно забрали в больницу», — написал продюсер.

Супруг певицы Валерии подчеркнул, что мог умереть, если бы промедлил с госпитализацией. Состояние здоровья ухудшалось с каждой минутой, начался цитокиновый шторм — воспалительная реакция, которая приводит к атаке иммунитета на клетки и ткани собственного организма.

«Меня подключили к кислороду. Дальше я уже плохо себя помню. Врачи приходили, уходили, брали анализы, делали всякие снимки, а мне становилось все хуже. <…> Моя болезнь развивалась по самому плохому сценарию. Восемь дней ада, но благодаря грамотному лечению и поддержке родных и близких и друзей я выжил и сегодня пишу эти строки», — подчеркнул Пригожин.

Во втором посте продюсер признался, что расплакался, когда болезнь отступила.

«Когда я первый раз смог самостоятельно встать, я, взрослый мужик, расплакался от осознания того, как это прекрасно — просто жить. Первый нормальный завтрак привел меня в состояние экстаза. Поход в душ — праздник. Вернулся я из больницы другим человеком. На многие вещи сегодня я смотрю иначе — все суета. Надо жить и радоваться самому факту, что мы живы», — написал Пригожин.

В заключение супруг Валерии поблагодарил врачей клиники в Дубае, которые спасли ему жизнь. Также он выразил благодарность их российским коллегам, которые следили за состоянием продюсера дистанционно.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Валерия потеряла ребенка от Иосифа Пригожина на маленьком сроке. Пара успела выбрать имя будущему наследнику.

«Восемь дней ада»: Пригожин заявил, что чуть не умер из-за коронавируса

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Instagram @prigozhin_iosif

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Instagram @prigozhin_iosif

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Instagram @prigozhin_iosif

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Instagram @prigozhin_iosif

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Instagram @prigozhin_iosif

Тема:
Эпидемия коронавируса
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