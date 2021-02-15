Большой украинский обман: как уникальный ялтинский парк распродали по частям

В Крыму с лица земли могут стереть уникальный ялтинский парк. Зеленую зону на берегу моря хотят застроить многоэтажками, полностью уничтожив редкие деревья, которые растут только здесь. Особо охраняемую территорию распродали по кускам еще украинские власти. Когда полуостров вернулся в состав России, земли уже были в частных руках. Мэри Бадунц о грандиозной мошеннической схеме.

Строители возводят защитную стену.

«Перекрываем проезд».

«А кому?»

«Не знаю. Нам не докладывают».

Это заграждение ставят по требованию местных жителей. Так они пытаются помешать стройке в парке Пионеров. Двухметровый забор появился здесь недавно, перекрыв большую часть зеленой зоны.

«Забор нарастили, буквально за несколько дней, чтобы туда никто не мог заглянуть и посмотреть. Что там происходит. Представитель, собственник, уверяет, что у него есть все документы на руках», — говорит житель Алупки Евгений Дранков.

Увидеть те самые документы и получить объяснения, как территория парка попала в частные руки нам не удалось. Собственник якобы сбежал, а строители, заметив съемочную группу, попытались спрятаться.

«Я же вижу ваши ноги, чего вы молчите?»

«Что вы хотите, девушка?»

«Хотели бы пообщаться».

«У меря нет времени, я занят».

Этот парк в Алупке разбили в 60-е годы прошлого столетия. У него статус особо охраняемой территории. Пионерского парка в Алупке, по сути, уже не существует. Причем очень давно. Еще при Украине, всю эту зеленую зону, чиновники поделили на кусочки и распродали. И все это время земля перепродавалось в частные руки несколько раз. И поэтому восстановить первичную документацию практически невозможно.

Землю в самом центре парка, еще и недалеко от моря разобрали, как горячие пирожки. Крупная мошенническая схема раскрылась, когда российские власти решили отреставрировать парк. Выяснилось, что на кадастровой карте вообще нет зеленой зоны. Юридически — это двенадцать земельных участков, у которых разные собственники.

«Земля здесь ползет. И ползет с самого верха, где земля. Как так можно? Из-за того, из-за этих строений. Все давит на грунт. Пострадают не только те, кто построят, но и те, кто живут», — говорит житель поселка Алупка Ольга Худобандаева.

Но больше всего жители переживают за мемориал советским воинам, медикам и детям, расстрелянным фашистами.

«В 1970 году сюда перезахоронили останки воинов Великой Отечественной войны с нашего кладбища около храма Архангела Михаила. Мы помним эти красные гробы. Несли их на руках», — рассказывает Наталья Гостищева.

То, что распродажа земли незаконна — установленный факт. Глава ялтинской администрации обратилась в прокуратуру.

«На самом деле — это грандиозная мошенническая схема, но то, что она была незаконно осуществлена — однозначно. Законно парковая зона никак не могла быть выделена под ТСЖ. Я надеюсь, что большую жирную точку в этом деле поставит суд», — подчеркивает мэр Ялты Янина Павленко.

Жители надеются, что за время пока будут идти разбирательства, собственники не вырубят вековые деревья. Некоторые из них растут только здесь на южном берегу Крыма.