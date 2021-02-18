«Актер с большой буквы»: Светлана Немоляева о скончавшемся Андрее Мягкове

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Василий Заика
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Звезда фильма «Служебный роман» умер 18 февраля на 83-м году жизни.

«Актер с большой буквы»: Светлана Немоляева о скончавшемся Андрее Мягкове

Фото: ТАСС / Шеметов Максим

Тема:
Умер Андрей Мягков

Актриса театра и кино Светлана Немоляева в интервью телеканалу «360» прокомментировала смерть народного артиста РСФСР Андрея Мягкова. Звезда фильма «Служебный роман» скончался 18 февраля у себя дома на 83-м году жизни, по предварительным данным, в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Светлана Немоляева подчеркнула, что уход Андрея Мягкова из жизни расценивает, как личную утрату.

«Для меня это утрата, прежде всего, как актера большого. Актера с большой буквы. Он замечательный артист. К сожалению, уходят целые поколения. Постепенно один за другим покидают эту землю, уходят в мир иной те, кто оставил такое огромное творческое наследие. Андрей Мягков был одним из таких актеров. Я благодарю судьбу, что она меня связала с ним», — сказала Светлана Немоляева.

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Он считался одним из самых популярных актеров Советского Союза. Народный артист РСФСР ворвался в мир кино в 1965 году с ролью дантиста Чеснокова в комедии «Похождения зубного врача».

Всенародную любовь он приобрел благодаря многолетнему сотрудничеству с режиссером Эльдаром Рязановым, вылившимся в картины «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс».

Несмотря на то, что Андрей Мягков считался комедийным актером, он имел в активе достаточное количество крупных драматических ролей — Алеша в «Братьях Карамазовых» Ивана Пырьева, Алексей Васильевич в «Днях Турбиных» Владимира Басова, ученый-карьерист Швырков в драме Марлена Хуциева «Послесловие». С 1987 года Андрей Мягков играл в МХТ имени Чехова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лев Лещенко отреагировал на смерть Андрея Мягкова.

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Умер Андрей Мягков
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