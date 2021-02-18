«Какое горе!» — Садальский переживает за вдову скончавшегося Мягкова

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 1 262

Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская прожили вместе более полувека.

Фото, видео: РИА Новости / Михаил Фомичев; 5-tv.ru

Тема:
Умер Андрей Мягков

Станислав Садальский переживает за вдову скончавшегося Андрея Мягкова, Анастасию Вознесенскую. По словам актера, он не представляет, как она сможет пережить такую потерю.

«Асенька несравненная, я не знаю, как она выдержит, Ася… Ой, Ася, какое горе, какое горе!» — не сдержал эмоций в беседе с 5-tv.ru Садальский.

Любимец публики, незабываемый Женя Лукашин из «Иронии судьбы, или с легким паром», исполнитель множества других ролей, Андрей Мягков скончался 18 февраля. Актеру было 82 года. Последние годы он держался вдали от публики, редко и неохотно давал интервью, проводя все время с супругой, Анастасией Вознесенской. Они прожили вместе 58 лет.

Предварительной причиной смерти артиста названа острая сердечная недостаточность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой потерей стал уход из жизни Мягкова для Светланы Немоляевой.

Тема:
Умер Андрей Мягков
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