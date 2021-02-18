«Какое горе!» — Садальский переживает за вдову скончавшегося Мягкова
Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская прожили вместе более полувека.
Фото, видео: РИА Новости / Михаил Фомичев; 5-tv.ru
Станислав Садальский переживает за вдову скончавшегося Андрея Мягкова, Анастасию Вознесенскую. По словам актера, он не представляет, как она сможет пережить такую потерю.
«Асенька несравненная, я не знаю, как она выдержит, Ася… Ой, Ася, какое горе, какое горе!» — не сдержал эмоций в беседе с 5-tv.ru Садальский.
Любимец публики, незабываемый Женя Лукашин из «Иронии судьбы, или с легким паром», исполнитель множества других ролей, Андрей Мягков скончался 18 февраля. Актеру было 82 года. Последние годы он держался вдали от публики, редко и неохотно давал интервью, проводя все время с супругой, Анастасией Вознесенской. Они прожили вместе 58 лет.
Предварительной причиной смерти артиста названа острая сердечная недостаточность.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой потерей стал уход из жизни Мягкова для Светланы Немоляевой.
- 18 февр
- С любимыми не расставайтесь: что известно о главной женщине в жизни Мягкова?
- 18 февр
- «Стал родным человеком»: почему Пригожин считает Мягкова членом своей семьи
- 18 февр
- Монолог постаревшего Лукашина, как подведение итогов творчества Андрея Мягкова
- 18 февр
- Стали известны место и возможная дата прощания с Андреем Мягковым
- 18 февр
- «Редкий дар — от бога»: Михалков и Гальцев о таланте скончавшегося Андрея Мягкова
- 18 февр
- «Невероятной души человек» — Боярская рассказала о работе с покойным Мягковым
- 18 февр
- Путин выразил глубочайшие соболезнования семье актера Андрея Мягкова
- 18 февр
- В Петербурге хотят назвать в память о Мягкове улицу или сквер
- 18 февр
- «Подарок судьбы»: Светлана Немоляева рассказала о работе с Андреем Мягковым
- 18 февр
- Пять фактов о личной жизни Андрея Мягкова
Читайте также
72%
0.01 88.87
-0.21
Нашли ошибку?