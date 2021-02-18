«Его уход для меня — большое горе»: Басилашвили о скончавшемся Мягкове
Народного артиста РСФСР не стало в ночь на 18 февраля.
Фото, видео: Кадр из фильмы " Служебный роман", реж. Эльдар Рязанов, (1977); ТАСС / Ковалев Петр; 5-tv.ru
Большим горем для всех, кто любил Андрея Мягкова, стал его уход из жизни, сказал в беседе с 5-tv.ru народный артист СССР Олег Басилашвили. Он запомнил его как великолепного театрального и киноактера, а также как верного товарища.
«Я с большой скорбью отношусь к уходу Андрюши на тот свет. Это был замечательный артист, создавший на сцене театра, в основном Художественного (МХТ им. Чехова — Прим. ред.), и затем на экранах ряд блистательных интересных ролей. Помимо этого он был хороший, добрый и умный человек. И товарищ. Его уход для меня, конечно, большое горе. Не только для меня, но и для всех, кто любил его. Царствие ему небесное», — сказал Басилашвили.
Андрей Мягков умер в ночь на 18 февраля, ему было 82 года. Спасти артиста не смогли приехавшие медики, предварительной причиной смерти названа острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Одну из своих самых ярких ролей Мягков, как выяснилось, не переносил на дух. Знаменитый Женя Лукашин из «Иронии судьбы, или с легким паром» был самым ненавистным персонажем для своего исполнителя.
Кроме того, Мягков блистал в картинах «Служебный роман», «Жестокий романс», «Гараж», «Братья Карамазовы», «32 декабря», «Искусство умирать», сериалах «Дни Турбиных», «Гонки по вертикали». В последние годы жизни Андрей Мягков избегал публичности, жил тихо и уединенно.
Ранее 5-tv.ru писал, как запомнилось знакомство с Андреем Мягковым Елизавете Боярской.
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