Кому должен, прощаю? Юрий Фирсов соврал об оплате всех долгов Легоступовой по ЖКХ

Юрий Фирсов первым въехал в квартиру покойной супруги Валентины Легкоступовой сразу после вступления в наследство. Владеет по документам вдовец всего одной четвертой жилья, однако, по его собственному утверждению, уже оплатил все долги по ЖКХ и потратил немало денег на приведение дома в порядок. В распоряжении 5-tv.ru оказались долговые квитанции, согласно которым коммунальные услуги в квартире артистки не оплачивались с апреля 2020 года, когда певица еще была жива.

«Я их уже все оплатил, это старые долговые извещения. Квартира оплачена полностью, у нее сейчас нет долгов», — заявил на это Фирсов.

5-tv.ru

Однако редакция решила проверить слова яхтсмена. Сервис «Сбербанк Онлайн» позволяет увидеть состояние текущих платежек в режиме реального времени, стоит только ввести необходимые данные. Увы, за ЖКХ за покойной певицей так и числится долг — 61 241,19 рублей.

5-tv.ru

На этом, впрочем, долги вдовца не заканчиваются. В открытом доступе базы данных Федеральной службы судебных приставов можно увидеть, что Фирсов задолжал государству транспортный налог — около 65 тысяч рублей. Кроме того, в январе этого года против должника было прекращено дело об исполнительном производстве по причине невозможности взыскать долги.

Федеральная служба судебных приставов

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что едва въехавший в квартиру вдовец Легкоступовой уже готов ее продать.