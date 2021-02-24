«Кто первый въехал, того и тапки»: вдовец Легкоступовой уже готовится к продаже ее квартиры

Едва прошло полгода с момента смерти Валентины Легкоступовой, как ее вдовец Юрий Фирсов не только в первых рядах вступил в права наследства, но и успел въехать в квартиру покойной супруги и даже сменить замки. Расторопность яхтсмена на фоне прежних заявлений о бескорыстных намерениях выглядит несколько странно, поэтому 5-tv.ru решил нанести визит вдовцу и разузнать подробности.

Для начала, чтобы опровергнуть сообщения в прессе о том, что он занял жилплощадь самовольно, Фирсов показывает бумаги — действительно, последний муж певицы имеет право на одну четвертую столичных апартаментов. Остальные части поделены между матерью артистки, ее дочерью и сыном.

«Вот документ о том, что я имею право здесь проживать на четвертой части. Мама живет в Феодосии, Анэтта живет в своем доме, у Матвея есть свой дом в Павловом Посаде», — рассказывает Фирсов.

Спешную смену замков в квартире яхтсмен объясняет тем, что его ключи от жилья якобы были похищены еще в августе из больницы дочерью артистки. С тех пор он не мог попасть в квартиру, где лежат его вещи. Более того, по его словам, часть имущества пропала.

Однако стоит вспомнить, что еще в ноябре прошлого года вдовец артистки заявлял на федеральном канале, что намерен отказаться от своей доли в наследстве покойной жены. Теперь же на вопрос, отчего же он не последовал столь великодушному порыву, мужчина начинает переводить тему.

«Все изменилось с калейдоскопической быстротой. Во-первых, появились фейки, когда я уехал работать в Турцию, о том, что я сбежал с драгоценностями Легкоступовой. О том, что я серийный убийца. Плюс у меня исчезли деньги отсюда, я их так и не нашел», — сумбурно объясняет Фирсов.

Впрочем, теперь он готов гостеприимно впустить новоиспеченную «родню» на их общую жилплощадь. Правда, за небольшие деньги — по словам вдовца, он потратил около 120 тысяч рублей на приведение квартиры в порядок.

«Если хотят все вместе собраться — бабушка, Анэтта и Матвей — пусть приезжают, всем места хватит. Бабушка — с Матвеем, Анэтта — здесь, не знаю, как они распределятся. Тут же вопрос права пользования. Я не знаю, можно ли сказать так: кто первый въехал, того и тапки. Я вложил деньги, чтобы квартиру оживить. Здесь было отключено электричество, не было воды, тек кран, были долги порядка 81 тысячи рублей. Я порядка 120 потратил только на то, чтобы здесь жить», — объясняет Фирсов.

Задерживаться надолго в новоприобретенном жилище яхтсмен не намерен. Готов выставить на продажу в любой момент, лишь бы вернуть вложенные средства.

«Квартира будет продаваться. Я здесь жить не собираюсь. Я должен вернуть себе хотя бы то, что исчезло из этого дома. Будет у них клиент хоть завтра — пожалуйста, пусть приводят, показывают, платят мне часть того, что я потратил на то, чтобы привести в порядок квартиру», — предлагает вдовец.

А в заключение, чтобы, вероятно, подчеркнуть свое бескорыстие, Фирсов напоминает о том, как якобы оказывал финансовую помощь семье покойной жены. Уже не в первый, к слову, раз. Правда, проверить правдивость его заявлений теперь трудно — ведь, по его же словам, после смерти жены у него пропала крупная сумма и ценные вещи. В пропаже, кстати, он обвиняет не кого-нибудь, а Следственный комитет.

«Я десять месяцев помогал всей семье, платил кредиты Валины, обучал за свои деньги Матвея, давал ему на личные расходы, отсылал его в Испанию, когда ему к девушке надо было. Я вел себя очень достойно», — заключает вдовец.

С момента смерти Валентины Легкоступовой прошло более полугода. Она скончалась 14 августа спустя несколько дней комы. Незадолго до этого певица получила травму головы, якобы от падения в ванной. Дома артистку обнаружила дочь, приехавшая к матери после того, как та длительное время не выходила на связь. По ее словам, и родительница, и ее муж были нетрезвы, хотя до знакомства с Фирсовым звезда не употребляла алкоголь. Обоих супругов девушка отправила в наркологическую клинику, из которой Фирсов сбежал на следующее же утро. А исполнительнице хита «Ягода-малина» стало плохо. Ее с отеком мозга доставили в больницу. После нескольких дней комы она скончалась, на момент смерти ей было 54 года. Родственники артистки винят в случившемся ее последнего супруга, Юрия Фирсова.