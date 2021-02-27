«Сигнал Москве»: Пушков назвал истинную цель авиаудара США по Сирии
Российский сенатор отметил, что Соединенные Штаты предприняли военную атаку меньше чем через 40 дней после прихода демократов в Белый дом.
Фото: ТАСС / Zuma\TASS
Авиаудар США по Сирии можно рассматривать в качестве сигнала для России и других мировых держав. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.
«США в своем репертуаре. Сигнал Москве, Тегерану, Дамаску и Китаю, а также Тель-Авиву и Эр-Рияду. Объект удара несущественен: важен сам факт военного удара», — убежден политик.
Пушков отдельно отметил тот факт, что США атаковали иранские объекты в Сирии меньше чем через 40 дней после прихода избрания представителя Демократической партии Джо Байдена президентом.
Также российский сенатор высказался об истинной цели авиаудара США по Сирии.
«Что касается Ирана: пока никакой „оливковой ветви“ США Тегерану не протянули. Оливки плохо сочетаются с бомбами, особенно против близких к Ирану формирований на территории Сирии. Вероятнее то, что США хотят обусловить свое возвращение в „ядерную сделку“ новыми условиями», — объяснил Пушков.
По мнению парламентария, в первую очередь Вашингтон хочет вынудить Тегеран изменить поведение на Ближнем Востоке, а также заставить его отказаться от ракетной программы.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, США нанесли авиаудар по военным объектам Ирана в Сирии 26 февраля. В результате погибли несколько человек. Российские военные были предупреждены о готовящейся атаке всего за несколько минут до нее. Эксперты считают, что с авианалетом США отомстили за предшествующие ему нападения на американских военнослужащих.
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