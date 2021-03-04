«Поговори с папой!» — Грачевский перед смертью записал видеообращение к дочке

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Егор Измалкин
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Наследница скончавшегося от коронавируса режиссера не может поверить в его кончину.

«Поговори с папой!» — Грачевский перед смертью записал видеообращение к дочке

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Тема:
Умер папа «Ералаша» Борис Грачевский Эпидемия коронавируса

Художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский незадолго до того, как впасть в кому, записал видеообращение к своей дочери Василисе. Его показали в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

На ролике режиссер лежит на больничной койке. К его лицу прикреплена маска аппарата ИВЛ.

«Поговори с папой! Мне уже легче, уже могу с тобой бодро и весело говорить. Видочек только вот такой, а так все остальное… Я жду от тебя звоночка, моя любовь, моя звездочка, моя лапочка», — обратился к наследнице Грачевский.

Мать восьмилетней девочки, вторая супруга режиссера Анна Панасенко сообщила, что ей было очень тяжело объяснить Василисе то, что отца больше нет. Ребенок пока полностью не осознает смерть любимого родителя.

«Я залезла втихаря в ее телефон. Вижу, что она пишет ему», — рассказла сквозь слезы женщина.

Борис Грачевский умер 14 января 2021 года от коронавируса в возрасте 71 года. У него остались вдова Екатерина и сын Филипп — мальчику нет и года. Кроме того, от бывших жен, кроме Василисы, у него есть также взрослые сын Максим и дочь Ксения.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-жена Грачевского сбежала со съемок телешоу после обвинений в изменах.

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