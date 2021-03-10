Стала известна предварительная дата прощания с певицей Людмилой Лядовой

|
Василий Заика
1 040

Народная артистка РСФСР скончалась 10 марта на 96-м году жизни.

Стала известна предварительная дата прощания с певицей Людмилой Лядовой

Фото: ТАСС / Микляев

Тема:
Эпидемия коронавируса

Стала известна предварительная дата прощания с певицей и композитором Людмилой Лядовой. Как сообщил в интервью ТАСС представитель скончавшейся народной артистки РСФСР Виталий Мирошников, похороны знаменитости, вероятнее всего, пройдут 13 марта в Москве.

«Предварительно прощание планируется в субботу, вероятнее всего в Союзе композиторов (в Московском доме композиторов — Прим.ред.)», — сказал представитель Людмилы Лядовой.

Виталий Мирошников отметил, что родственники певицы и композитора выразили желание предать ее прах земле на Новодевичьем кладбище.

О смерти известной певицы, композитора и пианистки Людмилы Лядовой стало известно утром 10 марта. В конце февраля звезда советской эстрады инфицировалась коронавирусом, 26 числа ее экстренно госпитализировали.

Людмила Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске. В 1948 году окончила Свердловскую консерваторию по классу фортепиано Берты Маранц и по классу композиции профессора Виктора Трамбицкого. За творческую карьеру Лядова написала музыку к более чем 800 песням. Является заслуженным деятелем искусств РСФСР (1976), народной артисткой РСФСР (1984), а также была награждена орденами Дружбы (1997), «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней (2005, 2000), Почета (2011).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что названа причина смерти композитора Людмилы Лядовой.

Тема:
Эпидемия коронавируса
10 мар
Все равно приезжают: Латвия возобновит авиасообщение с Россией и другими странами
9 мар
Квазидокумент: Кремль скептически отнесся к идее введения «зеленых сертификатов»
9 мар
«По ситуации» — Мясников о необходимости вакцинации переболевших COVID-19
9 мар
В ООН озвучили список полностью доступных для туристов стран
9 мар
Создатели вакцины «Спутник V» потребовали извинений от регулятора ЕС
8 мар
В Москве заявили об отсутствии явных ошибок властей в борьбе с COVID-19
8 мар
Президент Сирии Башар Асад с женой заразились коронавирусом
8 мар
Обязательный режим самоизоляции для пожилых людей отменили в Москве
7 мар
Вакцинацию партией AstraZenеса приостановили в Австрии из-за смерти женщины
7 мар
Год под знаком COVID: Как изменился мир в период борьбы с пандемией

Читайте также

-14° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
74.26
-0.17 88.17
-0.76
ТОП-5 знаков зодиака, которым повезет больше других в эру Водолея

Последние новости

14:34
Песков прокомментировал сообщения о новом плане урегулирования в Донбассе
14:33
Песков сообщил о сдвиге даты послания Путина Федеральному собранию
14:27
Мы это не едим: жадные рыбаки выбрасывают на берег тонны промысловой рыбы
14:20
Кузбасские ученые разработали уникальный проект беспилотной карьерной техники
14:01
В Кремле назвали меры Роскомнадзора против Twitter обоснованными
13:59
Дорогие родственники: Букингемский дворец изучит обвинения Меган Маркл в расизме

Сейчас читают

«Знала хулиганские частушки»: Энтин вспомнил работу с Людмилой Лядовой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 марта, для всех знаков зодиака
Старая дева: ТОП-3 женских знака зодиака, которые не мечтают о замужестве
Мистика или судьба? Как случайный спор сделал Татьяну Полякову популярной

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Стало известно, как накопить пенсию в сто тысяч рублей
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака