Стала известна предварительная дата прощания с певицей Людмилой Лядовой
Народная артистка РСФСР скончалась 10 марта на 96-м году жизни.
Фото: ТАСС / Микляев
Стала известна предварительная дата прощания с певицей и композитором Людмилой Лядовой. Как сообщил в интервью ТАСС представитель скончавшейся народной артистки РСФСР Виталий Мирошников, похороны знаменитости, вероятнее всего, пройдут 13 марта в Москве.
«Предварительно прощание планируется в субботу, вероятнее всего в Союзе композиторов (в Московском доме композиторов — Прим.ред.)», — сказал представитель Людмилы Лядовой.
Виталий Мирошников отметил, что родственники певицы и композитора выразили желание предать ее прах земле на Новодевичьем кладбище.
О смерти известной певицы, композитора и пианистки Людмилы Лядовой стало известно утром 10 марта. В конце февраля звезда советской эстрады инфицировалась коронавирусом, 26 числа ее экстренно госпитализировали.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что названа причина смерти композитора Людмилы Лядовой.
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