Стала известна предварительная дата прощания с певицей Людмилой Лядовой

Стала известна предварительная дата прощания с певицей и композитором Людмилой Лядовой. Как сообщил в интервью ТАСС представитель скончавшейся народной артистки РСФСР Виталий Мирошников, похороны знаменитости, вероятнее всего, пройдут 13 марта в Москве.

«Предварительно прощание планируется в субботу, вероятнее всего в Союзе композиторов (в Московском доме композиторов — Прим.ред.)», — сказал представитель Людмилы Лядовой.

Виталий Мирошников отметил, что родственники певицы и композитора выразили желание предать ее прах земле на Новодевичьем кладбище.

О смерти известной певицы, композитора и пианистки Людмилы Лядовой стало известно утром 10 марта. В конце февраля звезда советской эстрады инфицировалась коронавирусом, 26 числа ее экстренно госпитализировали.

Людмила Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске. В 1948 году окончила Свердловскую консерваторию по классу фортепиано Берты Маранц и по классу композиции профессора Виктора Трамбицкого. За творческую карьеру Лядова написала музыку к более чем 800 песням. Является заслуженным деятелем искусств РСФСР (1976), народной артисткой РСФСР (1984), а также была награждена орденами Дружбы (1997), «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней (2005, 2000), Почета (2011).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что названа причина смерти композитора Людмилы Лядовой.