Повара королевской семьи Великобритании раскрыли рецепт вкуснейших блинов
Англичане тоже отмечают Масленицу, но свою.
Фото: Depositphotos / iprachenko
Масленица — один из самых популярных церковных праздников в России. В Великобритании тоже отмечают своего рода Масленицу. Правда длится она не семь, а всего один день, который именуется «покаянным» и празднуется за 40 дней до Пасхи исключительно во вторник.
Королевская семья отмечает «блинный» день наряду с другими жителями Англии. Для монархов готовят повара Букингемского дворца, которые на днях опубликовали на официальном сайте фирменные рецепты «королевских» блинов. Теперь любой желающий сможет самостоятельно приготовить это нехитрое блюдо и представить себя за одним столом с королевой Елизаветой II.
Рецепт «королевских» блинов
- 125 граммов пшеничной муки
- 30 граммов сахара
- Щепотка соли
- Два средних яйца (общий вес приблизительно 100 граммов)
- 1.5 яичных желтка (30 граммов)
- 250 миллилитров молока
- 40 граммов сливочного масла
Первым делом необходимо подготовить Beurre Noisette — это французский способ приготовления топленого масла. Для этого нужно положить сливочный ингредиент в толстостенную сковородку или кастрюлю и варить на медленном огне до тех пор, пока вода из масла не испарится, и оно начнет становиться золотистым. Необходимо томить до тех пор, пока масло не приобретет коричневый (ореховый) оттенок. Как только это произойдет, сковороду нужно сразу же снять с огня и отставить остывать.
Пока остужается масло, необходимо смешать соль, муку и сахар вместе с яйцами и замесить тесто. Во время замешивания необходимо порционно добавлять молоко в тесто, и только в самом конце положить «ореховое» масло.
Варианты подачи блюда:
Классический вариант с лимоном и сахаром
Присыпать блины сахарной пудрой и заворачивать их в трубочку — излюбленный способ британцев есть это угощение. Как правило, к свернутым горкой блинам добавляют несколько лимонных долек.
Блины с вареньем и взбитыми сливками
Отличная легкая альтернатива для «блинного дня». Нужно взбить жирные сливки до твердых пиков и смазать ими блин. Сверху распределить любимое варенье, затем сложить блин «уголочком» и украсить блюдо свежими ягодами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие начинки в блинах помогут привлечь счастье и любовь.
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