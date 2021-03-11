Повара королевской семьи Великобритании раскрыли рецепт вкуснейших блинов

Масленица — один из самых популярных церковных праздников в России. В Великобритании тоже отмечают своего рода Масленицу. Правда длится она не семь, а всего один день, который именуется «покаянным» и празднуется за 40 дней до Пасхи исключительно во вторник.

Королевская семья отмечает «блинный» день наряду с другими жителями Англии. Для монархов готовят повара Букингемского дворца, которые на днях опубликовали на официальном сайте фирменные рецепты «королевских» блинов. Теперь любой желающий сможет самостоятельно приготовить это нехитрое блюдо и представить себя за одним столом с королевой Елизаветой II.

Рецепт «королевских» блинов

125 граммов пшеничной муки

30 граммов сахара

Щепотка соли

Два средних яйца (общий вес приблизительно 100 граммов)

1.5 яичных желтка (30 граммов)

250 миллилитров молока

40 граммов сливочного масла

Первым делом необходимо подготовить Beurre Noisette — это французский способ приготовления топленого масла. Для этого нужно положить сливочный ингредиент в толстостенную сковородку или кастрюлю и варить на медленном огне до тех пор, пока вода из масла не испарится, и оно начнет становиться золотистым. Необходимо томить до тех пор, пока масло не приобретет коричневый (ореховый) оттенок. Как только это произойдет, сковороду нужно сразу же снять с огня и отставить остывать.

Пока остужается масло, необходимо смешать соль, муку и сахар вместе с яйцами и замесить тесто. Во время замешивания необходимо порционно добавлять молоко в тесто, и только в самом конце положить «ореховое» масло.

Варианты подачи блюда:

Классический вариант с лимоном и сахаром

Присыпать блины сахарной пудрой и заворачивать их в трубочку — излюбленный способ британцев есть это угощение. Как правило, к свернутым горкой блинам добавляют несколько лимонных долек.

Блины с вареньем и взбитыми сливками

Отличная легкая альтернатива для «блинного дня». Нужно взбить жирные сливки до твердых пиков и смазать ими блин. Сверху распределить любимое варенье, затем сложить блин «уголочком» и украсить блюдо свежими ягодами.

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