Повара королевской семьи Великобритании раскрыли рецепт вкуснейших блинов

|
Екатерина Бородина
1 000

Англичане тоже отмечают Масленицу, но свою.

Повара королевской семьи Великобритании раскрыли рецепт вкуснейших блинов

Фото: Depositphotos / iprachenko

Масленица — один из самых популярных церковных праздников в России. В Великобритании тоже отмечают своего рода Масленицу. Правда длится она не семь, а всего один день, который именуется «покаянным» и празднуется за 40 дней до Пасхи исключительно во вторник.

Королевская семья отмечает «блинный» день наряду с другими жителями Англии. Для монархов готовят повара Букингемского дворца, которые на днях опубликовали на официальном сайте фирменные рецепты «королевских» блинов. Теперь любой желающий сможет самостоятельно приготовить это нехитрое блюдо и представить себя за одним столом с королевой Елизаветой II.

Рецепт «королевских» блинов

  • 125 граммов пшеничной муки
  • 30 граммов сахара
  • Щепотка соли
  • Два средних яйца (общий вес приблизительно 100 граммов)
  • 1.5 яичных желтка (30 граммов)
  • 250 миллилитров молока
  • 40 граммов сливочного масла

Первым делом необходимо подготовить Beurre Noisette — это французский способ приготовления топленого масла. Для этого нужно положить сливочный ингредиент в толстостенную сковородку или кастрюлю и варить на медленном огне до тех пор, пока вода из масла не испарится, и оно начнет становиться золотистым. Необходимо томить до тех пор, пока масло не приобретет коричневый (ореховый) оттенок. Как только это произойдет, сковороду нужно сразу же снять с огня и отставить остывать.

Пока остужается масло, необходимо смешать соль, муку и сахар вместе с яйцами и замесить тесто. Во время замешивания необходимо порционно добавлять молоко в тесто, и только в самом конце положить «ореховое» масло.

Варианты подачи блюда:

Классический вариант с лимоном и сахаром

Присыпать блины сахарной пудрой и заворачивать их в трубочку — излюбленный способ британцев есть это угощение. Как правило, к свернутым горкой блинам добавляют несколько лимонных долек.

Блины с вареньем и взбитыми сливками

Отличная легкая альтернатива для «блинного дня». Нужно взбить жирные сливки до твердых пиков и смазать ими блин. Сверху распределить любимое варенье, затем сложить блин «уголочком» и украсить блюдо свежими ягодами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие начинки в блинах помогут привлечь счастье и любовь.

Читайте также

-7° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
73.50
-0.54 87.76
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:51
Страны Евросоюза массово отказываются от вакцины AstraZeneca
1:25
День Прокопия Дорогорушителя: Как не столкнуться с нечистой силой 12 марта
0:58
«Волосы зашевелятся»: Разин пообещал опубликовать позорный компромат на Малахова
0:37
«Он очень обижен на меня»: Асмус призналась в непростых отношениях с Харламовым
0:16
Глава Центробанка РФ назвала сроки появления цифрового рубля
0:01
Банкнота в 10 тысяч: Набиуллина оценила возможность ввода новых денежных знаков

Сейчас читают

Сябитова объяснила, почему мужчины неохотно знакомятся с не бывавшими замужем женщинами 35+
«Это война»: политолог оценил идею блокады Южных Курил Японией
«Не имеет никакого отношения»: Петросян признался, что никогда не отдаст Степаненко
Мистика или судьба? Как случайный спор сделал Татьяну Полякову популярной

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Стало известно, как накопить пенсию в сто тысяч рублей
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака