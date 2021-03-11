«Слезы счастья»: военкор высмеял «праздничное» прибытие кораблей НАТО в Одессу
По словам Дмитрия Стешина, на фоне такого радостного и помпезного события власти Незалежной «завтра будут возвращать Крым».
Фото, видео: YouTube / Телерадіостудія Бриз МО України
Военный корреспондент сайта KP.RU Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале оценил «праздничное» прибытие четырех кораблей противоминной группы НАТО в порт Одессы. Судя по сообщениям украинских СМИ, два турецких, испанское и румынское суда под командованием «каперанга» Юсуфа Карагюлле проведут совместные с ВМС Незалежной учения и примут участие в румынско-болгарских маневрах «Посейдон».
«Завтра Украина будет возвращать Крым. Очень спешат, заседание СНБО перенесли с пятницы на четверг. Будут разрабатывать стратегию! На самом деле, это сделано под заход противоминной турецко-румынско-испанской эскадры в Одессу. Четыре тральщика. В пятницу (12 марта - Прим. ред.) уже свалят, от греха. Но в Киеве все равно праздник, иллюминация, слезы счастья», — иронично комментирует Дмитрий Стешин.
Военкор пишет, что благодаря присутствию натовских судов, «простой украинец» пустится в пляс от нахлынувшей радости и ненадолго сможет поверить, как погонит «москалей» восвояси за серые леса и бездонные топи болот.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме РФ назвали причину упадка военного флота Украины.
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