«Слезы счастья»: военкор высмеял «праздничное» прибытие кораблей НАТО в Одессу

Военный корреспондент сайта KP.RU Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале оценил «праздничное» прибытие четырех кораблей противоминной группы НАТО в порт Одессы. Судя по сообщениям украинских СМИ, два турецких, испанское и румынское суда под командованием «каперанга» Юсуфа Карагюлле проведут совместные с ВМС Незалежной учения и примут участие в румынско-болгарских маневрах «Посейдон».

«Завтра Украина будет возвращать Крым. Очень спешат, заседание СНБО перенесли с пятницы на четверг. Будут разрабатывать стратегию! На самом деле, это сделано под заход противоминной турецко-румынско-испанской эскадры в Одессу. Четыре тральщика. В пятницу (12 марта - Прим. ред.) уже свалят, от греха. Но в Киеве все равно праздник, иллюминация, слезы счастья», — иронично комментирует Дмитрий Стешин.

Военкор пишет, что благодаря присутствию натовских судов, «простой украинец» пустится в пляс от нахлынувшей радости и ненадолго сможет поверить, как погонит «москалей» восвояси за серые леса и бездонные топи болот.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме РФ назвали причину упадка военного флота Украины.