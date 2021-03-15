Защита семьи Легкоступовой отреагировала на откровения друга Фирсова

Защита семьи покойной Валентины Легкоступовой будет настаивать на проверке следствием информации о том, что ее супруг опаивал артистку пивом вместо оказания первой медицинской помощи. Ранее о таком поведении Юрия Фирсова рассказал журналистам его друг. По его словам, яхтсмен растерялся, когда его жена упала в ванной, и не знал, как ей помочь.

«Считаем, что по данной публикации обязательно должна быть проведена проверка Следственным комитетом. По своей сути, данные откровения лучшего друга Фирсова являются фактически сообщением о преступлении. Потому что если эти обстоятельства подтвердятся, то должно быть незамедлительно возбуждено уголовное дело. В данном случае мы будем настаивать на проведении проверки», — сказал 5-tv.ru адвокат семьи артистки Сергей Жорин.

Валентина Легкоступова скончалась в возрасте 54 лет в августе 2020 года. Незадолго до смерти она попала в больницу с травмой головы. По словам ее последнего мужа, Юрия Фирсова, она упала в ванной. Чету обнаружила дома дочь певицы Анэтта Бриль. Так как оба супруга были пьяны, она отправила их в наркологическую клинику, откуда Фирсов сбежал на следующий день. После недели пребывания в коме артистка скончалась. Семья покойной винит в ее смерти последнего мужа певицы.

Ранее 5-tv.ru писал, что вдовец певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов пытался при помощи алкоголя привести в чувства супругу, которая, предварительно, ударилась головой во время падения в ванной. Вместо того, чтобы вызвать скорую, муж артистки прибег к нетрадиционным методам "лечения". Об этом рассказал приятель мужчины.