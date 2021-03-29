«Зачем обезьянничать?» — Путин объяснил, почему вакцинировался не на камеру

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Алина Потёмкина
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Российский лидер не афиширует даже то, какой из трех отечественных препаратов ему ввели.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков; 5-tv.ru

Тема:
Вакцина от COVID-19

Владимир Путин объяснил, почему не стал делать вакцинацию на камеры по примеру западных коллег, которые показывали иногда и фото и видео того, как им ставят прививку от коронавируса. По словам российского лидера, нет необходимости повторять за кем-то.

«Ну, мы разве с вами должны обезьянничать что ли? Обязательно делать, как кто-то где-то делает? Ну, наверное, нет», — сказал Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».

Президент подчеркнул, что даже съемка онлайн процедуры вакцинации не дает гарантий, что ее не сфальсифицировали. По его словам, под видом препарата можно вколоть что угодно, и делать такие вещи на камеру просто странно.

«Ведь если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же несложно сделать. Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, не знаю, все что угодно — кефир, какой-нибудь там апельсиновый сок… Я шучу, конечно, ну, просто витамины. Ну, это несерьезно, на мой взгляд», — резюмировал Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что гораздо более важным считает вам факт прививки. По его словам, вакцинироваться необходимо всем россиянам, кто заботится о своем здоровье и хочет его сохранить.

Российский лидер поставил прививку от коронавируса в начале прошлой недели. Несмотря на повышенный интерес к этому событию прессы, процедура прошла без камер. Не раскрыл глава государства и то, какой из трех отечественных вакцин он воспользовался. Как писал ранее 5-tv.ru, название препарата знает только сам Владимир Путин и его врач.

Тема:
Вакцина от COVID-19
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