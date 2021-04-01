Момент массовой аварии с блогером «Эдвардом Билом» в Москве попал на видео
По последним данным, пострадавших двое. Одна из женщин госпитализирована в тяжелом состоянии.
Фото, видео: ВКонтакте @bil__edward; 5-tv.ru
Момент массовой аварии с блогером «Эдвардом Билом» в Москве попал на видео. Уличные камеры видеонаблюдения зафиксировали, как синяя Audi вылетела на полосу встречного движения на Садовом кольце в районе Баррикадной улицы.
«Я отдал машину другу. И она случайно попала в аварию», — заявил похожий на популярного блогера Эдварда Била мужчина, которого сотрудники ГИБДД обнаружили на заднем сидении злосчастной Audi.
Известно, что столкнулись пять автомобилей. Постраадвших пришлось доставать из салона. Одна из них доставлена в больницу Москвы в тяжелом состоянии. Информация о произошедшем уточняется. Многие из поклонников усомнились, что вышеупомянутый мужчина — это Эдвард Бил. Хоть и очень похож… Комментарии от самого блогера тоже пока не поступали.
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