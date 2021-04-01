Момент массовой аварии с блогером «Эдвардом Билом» в Москве попал на видео. Уличные камеры видеонаблюдения зафиксировали, как синяя Audi вылетела на полосу встречного движения на Садовом кольце в районе Баррикадной улицы.

«Я отдал машину другу. И она случайно попала в аварию», — заявил похожий на популярного блогера Эдварда Била мужчина, которого сотрудники ГИБДД обнаружили на заднем сидении злосчастной Audi.

5-tv.ru

Известно, что столкнулись пять автомобилей. Постраадвших пришлось доставать из салона. Одна из них доставлена в больницу Москвы в тяжелом состоянии. Информация о произошедшем уточняется. Многие из поклонников усомнились, что вышеупомянутый мужчина — это Эдвард Бил. Хоть и очень похож… Комментарии от самого блогера тоже пока не поступали.