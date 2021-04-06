Адвокат пострадавшей в массовом ДТП с Эдвардом Билом озвучила условия мировой

Адвокат одной из пострадавших в массовой аварии с участием блогера Эдварда Била Екатерина Гордон назвала условия, при которых ее клиент пойдет на мировое соглашение. По словам Екатерины, проблемы пранкера были бы решены, если бы он предоставил ее доверительнице и каждому участнику аварии на Садовом кольце по новому автомобилю. Юрист также припомнила молодому человеку его публичное обещание возместить материальный ущерб всем потерпевшим.

Клиентом Гордон стала москвичка Екатерина Маничкина — ее Range Rover сильно пострадал в столкновении. Благодаря сработавшим подушкам безопасности, женщина отделалась парой синяков. А вот внедорожник стоимостью в три миллиона рублей был сильно помят: капот «гармошкой» и полностью оторванный бампер.

5-tv.ru

Екатерина Гордон пока не оформила условия мировой по протоколу, то есть, не направила документ противоположной стороне заказным письмом. Она только записала видео, в котором обратилась лично к блогеру.

«Я знаю, Эдвард, что вы в присутствии сотрудников ГИБДД обещали купить каждому участнику этого страшного ДТП по тачке. Если это действительно были слова не мальчика, а мужа, если вы действительно раскаиваетесь и хотите урегулировать вопрос в досудебном порядке с моей доверительницей, то обращаетесь», — цитирует Гордон сайт KP.RU.

Авария с участием Эдварда Била произошла в центре Москвы днем 1 апреля. На синем Audi он вылетел на встречную полосу и спровоцировал столкновение нескольких автомобилей. Известно, что Audi с подложными, как выяснилось в ходе расследования, номерами принадлежит другому блогеру — Максу Кингу. Он заявил, что дал приятелю машину на временное пользование.

Эдвард Бил задержан и находится в статусе подозреваемого. На блогера надели электронный браслет: правоохранители будут следить, чтобы он, как это назначено судом, не покидал свой дом с восьми вечера до восьми утра. Интересы пранкера представляет звездный адвокат Сергей Жорин.

Сильнее всех в аварии пострадала 40-летняя Мария Артемова — консультант Госдумы и мама двоих детей. Она была за рулем принявшего лобовой удар Volkswagen. Сейчас женщина находится в реанимации ГКБ имени Пирогова: три дня она провела в коме. Ранее, как писал 5-tv.ru, адвокат Артемовой Андрей Князев рассказал о состоянии пострадавшей и ее шансах на благополучное выздоровление после инцидента.