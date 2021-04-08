Муж пострадавшей в ДТП с Билом отреагировал на его извинения

Супруг пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом консультанта Госдумы Марии Артемовой деликатно отреагировал на извинения молодого человека.

«Ой такие жесты не надо уж. Что случилось, то случилось. Я считаю, что уже поступок мужчины. Может быть приходит в себя. Может, какое осознание приходит. Но я понимаю… Но на этом месте к сожалению оказалась моя жена», — заявил в интервью 5-tv.ru Константин.

Также он сообщил, что в его семье хорошие новости сегодня Марию перевели в палату интенсивной терапии.

«Ждут ее, конечно, еще сложные операции. Когда не уточнили. Будем надеяться, что будет все хорошо», — отметил мужчина.

Он добавил, что пока с ней еще не виделся, но выразил надежду, что в ближайшее время сможет это осуществить.

Накануне Эдвард Бил после более, чем шестичасового допроса выступил с официальными извинениями, которые он в первую очередь принес семье Марии Артемовой. Блогер признал, что оступился и готов нести полную ответственность за совершенный проступок.