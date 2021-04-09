Выступление дочери покойной Юлии Началовой довело жюри до слез
Вера Алдонина победила в престижном конкурсе по вокалу.
Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; Instagram @isaeva.anya
Дочь покойной певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина, Вера, 4 апреля одержала победу в вокальном конкурсе Grand Voice. Выход на сцену молодой исполнительницы довел фанатов ее звездной мамы и жюри конкурса до слез.
Жюри высоко оценило таланты девушки. Юная артистка получила приглашение на фестиваль-конкурс «Золотое сечение». Мероприятие пройдет в Сочи в начале июня.
Пользователей соцсетей порадовались за начинающую певицу. Многим победа Веры напомнила триумф ее звездой мамы.
«Первое гран-при Верочки и первое золото. Вспоминается Юля. Ей 14 лет, и она выигрывает вокальный конкурс в США Big Apple-95»;
«Пошла по стопам мамы! Сразу вспоминается Юля на „Утренней звезде“»;
«Умничка! Мама бы была рада твоему успеху, а ты радуй бабушку и дедушку — ты их счастье», — написали пользователи.
После победы в конкурсе девушка побывала на «Утренней звезде», которая состоялась в рамках передачи «Модный приговор». В свое время именно «Утренняя звезда» подарила Началовой путь к успеху. 7 апреля успех мамы повторила дочь. Вера расстрогала жюри своим проникновенным вокалом, исполняя песню «Герой не моего романа». Жюри не сдержало слез.
Певица Юлия Началова долгое время боролась с подагрой и красной волчанкой. Позже у нее развился сахарный диабет. В марте 2019 года артистку экстренно госпитализировали, а затем подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Юлия Началова умерла через три дня. Звезда покоится на Троекуровском кладбище.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как звезды воспитывают своих детей.
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