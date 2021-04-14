«Песня будет дуэтная»: Дочь Легкоступовой о желании удивить Киркорова и сотрудничать с Бастой

Знаменитая песня рэпера Басты вдохновила дочь Валентины Легкоступовой перепеть репертуар своей матери, чтобы подарить композициям «новую жизнь». Об этом рассказала сама Анэтта Бриль в беседе с 5-tv.ru.

«Я часто вспоминаю слова из потрясающей песни Басты „Сансара“. Там поется: „Когда меня не станет, я буду петь голосами своих детей и голосами их детей“. И я поняла, что хочу, чтобы песни мамы звучали, я хочу дать им новую жизнь», — поделилась певица.

При этом она призналась, что лично не встречалась с рэпером, хотя очень уважительно относится к его творчеству, поэтому была бы не прочь познакомиться с ним и обсудить совместное сотрудничество.

Кроме того, Бриль поделилась далеко идущими планами. Певица рассказала, что после выхода песни «Только ты», она намерена записать еще одну композицию из репертуара Легкоступовой, которую звезда советской страды пела в дуэте с Филиппом Киркоровым. Однако самому королю российской эстрады об этом пока не известно.

«Сейчас мы выходим с песней „Только ты“, а следующая песня будет дуэтная — мы планируем спеть ее вместе певцом Нодаром Ревией — хотим перепеть ту песню, которую в свое время мама пела вместе с Филиппом Киркоровым — „Двое в лифте“. Я была бы очень рада очень рада, если бы он узнал. Может, он дал бы свои комментарии. Мне было бы очень приятно, потому что я считаю Филиппа величайшим артистом. И я очень рада, что у мамы был дуэт с таким потрясающим певцом», — сообщила девушка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анэтта Бриль рассказала про вещий сон, в котором ее мама Валентина Легкоступова благословила дочь на исполнение своих песен.