«Песня будет дуэтная»: Дочь Легкоступовой о желании удивить Киркорова и сотрудничать с Бастой
Анэтта Бриль поделилась творческими планами в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.
Фото, видео: Instagram @anetta_bril; 5-tv.ru
Знаменитая песня рэпера Басты вдохновила дочь Валентины Легкоступовой перепеть репертуар своей матери, чтобы подарить композициям «новую жизнь». Об этом рассказала сама Анэтта Бриль в беседе с 5-tv.ru.
«Я часто вспоминаю слова из потрясающей песни Басты „Сансара“. Там поется: „Когда меня не станет, я буду петь голосами своих детей и голосами их детей“. И я поняла, что хочу, чтобы песни мамы звучали, я хочу дать им новую жизнь», — поделилась певица.
При этом она призналась, что лично не встречалась с рэпером, хотя очень уважительно относится к его творчеству, поэтому была бы не прочь познакомиться с ним и обсудить совместное сотрудничество.
Кроме того, Бриль поделилась далеко идущими планами. Певица рассказала, что после выхода песни «Только ты», она намерена записать еще одну композицию из репертуара Легкоступовой, которую звезда советской страды пела в дуэте с Филиппом Киркоровым. Однако самому королю российской эстрады об этом пока не известно.
«Сейчас мы выходим с песней „Только ты“, а следующая песня будет дуэтная — мы планируем спеть ее вместе певцом Нодаром Ревией — хотим перепеть ту песню, которую в свое время мама пела вместе с Филиппом Киркоровым — „Двое в лифте“. Я была бы очень рада очень рада, если бы он узнал. Может, он дал бы свои комментарии. Мне было бы очень приятно, потому что я считаю Филиппа величайшим артистом. И я очень рада, что у мамы был дуэт с таким потрясающим певцом», — сообщила девушка.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анэтта Бриль рассказала про вещий сон, в котором ее мама Валентина Легкоступова благословила дочь на исполнение своих песен.
- 14 апр
- «Иди и пой»: дочь Легкоступовой рассказала о вещем сне с наставлениями матери
- 13 апр
- Дочь Валентины Легкоступовой решила дать песням матери «новую жизнь»
- 7 апр
- «Кто такие?!» — Фирсов заявил о попытке взлома квартиры покойной Легкоступовой
- 6 апр
- «Не вставала с постели»: Лещенко рассказал о последней встрече с Легкоступовой
- 31 мар
- Красавица и чудовище: как Фирсов «потерял лицо» на венчании с Легкоступовой
- 31 мар
- Синдром Легкоступовой: почему смерть певицы потащила за собой лавину вранья
- 20 мар
- Подруга Легкоступовой подозревает Фирсова в изнасиловании певицы перед смертью
- 19 мар
- «Юрочка, я сейчас умру»: вдовец Легкоступовой описал последние минуты ее жизни
- 18 мар
- Вдовец Легкоступовой поведал о заветном желании певицы, озвученном перед смертью
- 17 мар
- Песня раздора: Легкоступова ушла со сцены из-за соперничества с Пугачевой?
Читайте также
36%
-1.57 90.54
-1.38
Нашли ошибку?