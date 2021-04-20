«Следователь заинтересовался»: Жорин об истории очередной жертвы Юрия Фирсова
Звездный адвокат отметил, что СК проверит информацию о причастности вдовца Легкоступовой к «всплывшему» спустя 14 лет эпизоду с мошенничеством.
Фото, видео: Instagram @legkostupovavalentina, 5-tv.ru
Юрия Фирсова подозревают в причастности к целому ряду загадочных женских смертей. Об одной из них в эфире федерального канала рассказала Светлана Усманова, которая однажды чуть не продала дом Фирсову и его пассии по имени Тамара (подруга Светланы - Прим. ред.). К слову, именно Тамара оказалась обманута яхтсменом.
По словам Усмановой, Юрий Фирсов сначала пристрастил Тамару к спиртному, потом лишил крупной суммы денег и в итоге «испарился». Вскоре после этого женщина умерла. В беседе с 5-tv.ru сложившуюся ситуацию прокомментировал звездный адвокат Сергей Жорин.
«В свое время правоохранительные органы возбуждали уголовное дело по факту мошенничества, связанного с обманом вот этой самой Тамары Хмельновой. Однако по каким-то причинам лицо, причастное к этому мошенничеству не было установлено и привлечено к уголовной ответственности», — рассказал адвокат семьи Валентины Легкоступовой.
Он отметил, что «следователь, который проводит проверку по факту смерти Валентины Легкоступовой, увидев передачу, очень сильно заинтересовался» рассказанной Светланой Усмановой историей и пригласил последнюю в Следственный комитет.
«Чтобы она официально все то же самое, что сказала по телевидению, под протокол сообщила следователю. В ближайшее время она даст подробный рассказ об обстоятельствах случившегося. Насколько я понимаю, данный эпизод будет тоже детально проверен», — пояснил Жорин.
Адвокат предположил, что история с Тамарой Хмельновой может быть не единственной. После частых походов Фирсова на телевидение женщины, у которых есть к нему претензии, могут активизироваться.
«Мы надеемся, что Следственный комитет по всем обстоятельствам проведет полную, детальную, всестороннюю проверку, в результате чего, вероятно, будут установлены истинные обстоятельство и вынесено процессуальное решение», — подытожил адвокат.
Валентина Легкоступова скончалась в возрасте 54 лет при странных обстоятельствах. Ее госпитализации предшествовало падение в ванной. Дочь артистки Анэтта Бриль приехала к матери и нашла ее в компании супруга Юрия Фирсова. По словам дочери певицы, оба были пьяны. Легкоступову с мужем положили в клинику, откуда тот на следующий день сбежал. Певица же впала в кому, а спустя несколько дней скончалась. Родственники покойной винят в ее смерти Фирсова и настаивают на возбуждении уголовного дела.
Ранее 5-tv.ru писал, что близкая подруга Легкоступовой пропала после смерти певицы.
- 19 апр
- «Где Фирсов ни пройдет — женские смерти»: найдена еще одна жертва обмана вдовца
- 18 апр
- «Семья не хотела, чтобы знала пресса»: Кравец раскрыла предсмертную тайну Легкоступовой
- 17 апр
- «Копия мамы»: дочь Легкоступовой изменилась до неузнаваемости
- 16 апр
- «Нужна помощь!» — таролог рассказала, куда пропала близкая подруга Легкоступовой
- 15 апр
- «Это был крик о помощи»: близкая подруга Легкоступовой пропала после смерти певицы
- 15 апр
- Из-за алкоголя, любви или денег? Странные смерти российских знаменитостей
- 14 апр
- «Песня будет дуэтная»: Дочь Легкоступовой о желании удивить Киркорова и сотрудничать с Бастой
- 14 апр
- «Иди и пой»: дочь Легкоступовой рассказала о вещем сне с наставлениями матери
- 13 апр
- Дочь Валентины Легкоступовой решила дать песням матери «новую жизнь»
- 7 апр
- «Кто такие?!» — Фирсов заявил о попытке взлома квартиры покойной Легкоступовой
Читайте также
32%
-0.23 91.75
0.27
Нашли ошибку?