«Где Фирсов ни пройдет — женские смерти»: найдена еще одна жертва обмана вдовца

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Алина Потёмкина
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Родственники скончавшейся артистки винят последнего супруга Валентины Легкоступовой в безвременной кончине певицы.

«Где Фирсов ни пройдет — женские смерти»: найдена еще одна жертва обмана вдовца

Фото: Instagram @legkostupovavalentina

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова

Смерть Валентины Легкоступовой вскрыла целый пласт загадочных смертей женщин, с которыми когда-либо был связан ее последний супруг Юрий Фирсов. К журналистам обратилась некая Галина и поведала, как 14 лет назад познакомилась с его тогдашней пассией — ее звали Тамара.

Их встреча была случайной: дама помогала подруге продать дом, и ее потенциальными покупателями оказалась пара. Однако после осмотра дома, в ходе которого Юрий не проявил к жилищу никакого интереса, клиенты пропали. Когда она связалась с Тамарой, та рассказала ей об обмане со стороны возлюбленного.

По словам Галины, Юрий похитил у нее деньги сразу после продажи ее квартиры. Часть этой суммы предполагалось потратить как раз на приобретение дома. После этого хищения Тамара оказалась без денег и без крыши над головой.

«Она рассказала, что произошла сделка в банке. Там присутствовал Юрий, она и продавцы. Он настоял взять все деньги сразу, они вызвали машину и поехали по направлению к дому. Около дома он попросил ее сходить в магазин за продуктами. Больше Тамара Фирсова не видела — ни его, ни денег», — рассказала Галина в эфире программы федерального канала.

Женщина пожалела Тамару и позвала к себе жить. Однако соседство было недолгим. Та начала выпивать по старой памяти: по словам Галины, к этому ее приучил Фирсов, отношения между хозяйкой и гостьей испортились, и она покинула этот приют. Когда через пару месяцев Галина решила связаться с ее родственниками, ей сообщили, что Тамары больше нет.

«Где Фирсов ни пройдет — там везде разруха и катастрофа, и женские смерти», — подытожила одна из участниц шоу.

В марте этого года знакомая Валентины Легкоступовой рассказывала о том, что яхтсмен нашел себе новую «жертву». Как писал 5-tv.ru, мужчина, полгода назад похоронивший жену, уже не прочь завести новые отношения, хотя еще недавно клялся в любви к покойной супруге.

Валентина Легкоступова скончалась в возрасте 54 лет при странных обстоятельствах. Ее госпитализации предшествовало падение в ванной. Дочь артистки Анэтта Бриль приехала к матери и нашла ее в компании последнего супруга Юрия Фирсова. По словам дочери певицы, оба были пьяны. Легкоступову с мужем положили в клинику, откуда тот на следующий день сбежал. Певица же впала в кому, а спустя несколько дней скончалась. Родственники покойной винят в ее смерти Фирсова и настаивают на возбуждении уголовного дела. Однако доследственная проверка по факту ее смерти длится уже более полугода.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что близкая подруга Легкоступовой пропала после смерти певицы.

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Умерла Валентина Легкоступова
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