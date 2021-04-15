«Это был крик о помощи»: близкая подруга Легкоступовой пропала после смерти певицы

Близкая подруга Валентины Легкоступовой пропала после скоропостижной кончины певицы. Родственники артистки всерьез опасаются за жизнь женщины. Но найти ее пока не представляется возможным. О деталях дела рассказали дочь заслуженной артистки РФ Анетта Бриль.

Крик о помощи

Выяснилось, что с Татьяной Выпенко Легкоступова познакомилась более 30 лет назад, в музыкальном училище имени Петра Чайковского. Женщины в буквальном смысле были неразлучны: обсуждали все до мелочей. В частности, семейные проблемы.

Этот факт навел родственников певицы на мысль, что некто заинтересованный мог просто устранить ненужного свидетеля. Ведь точные обстоятельства гибели артистки до сих пор остаются загадкой. Известно лишь, что Легкоступова, будучи нетрезвой, дома получила серьезную травму головы, затем ее увезли в больницу, и вскоре она скончалась.

«За два дня до той госпитализации Татьяна позвонила моей бабушке в Крым и это был не просто звонок, а крик о помощи. Она сказала бабушке, что мама в беде, что ее срочно нужно спасать. Она была человеком спокойным и без веских оснований не стала бы говорить такое и пугать бабушку», — цитирует Бриль KP.RU.

Точное содержание последних диалогов Татьяны и Валентины не знает никто. Не исключено, что певица жаловалась на плохое самочувствие. Или, как полагают многие, была в такой сильной депрессии, что ей была необходимо помощь медиков.

В последние дни рядом с артисткой находился лишь ее супруг — яхтсмен Юрий Фирсов. Сегодня родственники склонны винить в гибели звезды именно его.

Жива ли?

По делу о скоропостижной кончине Валентины Легкоступовой была назначена следственная проверка. Должна была явиться на допрос и Татьяна Выпенко. Но вот уже восемь месяцев никто не может до нее дозвониться, а родственников, готовых поучаствовать в поисках, у женщины не осталось.

«Открыто розыскное дело. Но до сих пор ее местонахождение не установлено. Ее телефон отключен. Все это время она не выходила на связь с друзьями и знакомыми», — прокомментировал ситуацию адвокат семьи Легкоступовой Сергей Жорин.

Удалось установить, что незадолго до исчезновения подруга звезды проживала в подмосковном Королеве. Соседи предполагали, что из-за сильного стресса Татьяна могла податься в религию и уйти в монастырь. Но пока ни в одной из обителей ее не нашли.

«Мы просто уверены, что это ее исчезновение связано со смертью мамы. Будем икать ее и надеемся, что именно ее показания прольют свет на все, что случилось», — заключила Анетта Бриль.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдовец Валентины Легкоступовой — яхтсмен Юрий Фирсов — пожаловался на нашествие непрошенных гостей. Мужчина уверял, что после смерти певицы ее квартиру нагло пытались взломать.