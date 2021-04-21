Купила евро на 14 миллионов: чем владела Валентина Легкоступова перед смертью?

Перед замужеством покойная певица Валентина Легкоступова купила евро на 14 миллионов рублей, и об этом знал ее супруг Юрий Фирсов. Неужели подозрения дочери исполнительницы хита «Ягода малина» Анэтты Бриль в причастности яхтсмена Юрия Фирсова к смерти жены не беспочвенны? Для наследницы Легкоступовой очевидно, что мужчиной руководили исключительно корыстные мотивы в отношениях с певицей.

Бриль считает, что Фирсов целенаправленно спаивал ее маму, чем и погубил, чтобы поскорее получить наследство. Вдовец же в свою очередь утверждает, что он обеспеченный человек, и что Легкоступова жила на его деньги, а не наоборот. Однако, по данным журналистов, артистка все же имела кое-что за душой.

Кроме заработка на концертах, исполнительница получала две зарплаты: 148 тысяч рублей как сотрудница московского «Творческого объединения солистов и исполнителей» и сумму, которая держится в секрете, как начальник отдела культуры администрации Феодосии. В последней декларации от 2019 года Легкоступова в качестве имущества указала дом, два земельных участка, квартиру, гараж и два автомобиля.

Кроме того, пишет сайт KP.RU, существует заявление, из которого следует, что певица за несколько недель до знакомства с Фирсовым купила евро на 14 миллионов рублей, а на ее личном счете в банке хранилось около 600 тысяч рублей. Примечательно, что сейчас, через восемь месяцев после смерти, на всех счетах артистки пусто. Фирсов же, хоть и отрицает свою причастность к трагедии, о деньгах не забывает.

«В моем рюкзаке было 30 тысяч евро. Я не успокоюсь, пока их не верну», — заявил вдовец.

Действительно ли эти 30 тысяч принадлежали супругу певицы после продажи яхты, как он утверждает, или это часть купленной ею валюты? Куда пропали миллионы знаменитости? В этих вопросах твердо намерены разобраться ее дети.

Валентина Легкоступова скончалась в возрасте 54 лет при странных обстоятельствах. Ее госпитализации предшествовало падение в ванной. Анэтта Бриль приехала к матери и нашла ее в компании супруга. По словам дочери певицы, оба были изрядно пьяны. Легкоступову с мужем положили в наркологическую клинику, откуда тот на следующий день сбежал. Артистка вскоре впала в кому, а спустя несколько дней ее не стало. Родственники покойной винят в ее смерти Фирсова и настаивают на возбуждении уголовного дела. Доследственная проверка длится уже более полугода.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кончина Валентины Легкоступовой вскрыла целый пласт загадочных смертей женщин, с которыми когда-либо был связан ее последний супруг Юрий Фирсов.