Купила евро на 14 миллионов: чем владела Валентина Легкоступова перед смертью?

|
Рита Цветкова
2 406

Кроме заработка на концертах, покойная певица получала две зарплаты.

Купила евро на 14 миллионов: чем владела Валентина Легкоступова перед смертью?

Фото: Instagram @legkostupovavalentina

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова

Перед замужеством покойная певица Валентина Легкоступова купила евро на 14 миллионов рублей, и об этом знал ее супруг Юрий Фирсов. Неужели подозрения дочери исполнительницы хита «Ягода малина» Анэтты Бриль в причастности яхтсмена Юрия Фирсова к смерти жены не беспочвенны? Для наследницы Легкоступовой очевидно, что мужчиной руководили исключительно корыстные мотивы в отношениях с певицей.

Бриль считает, что Фирсов целенаправленно спаивал ее маму, чем и погубил, чтобы поскорее получить наследство. Вдовец же в свою очередь утверждает, что он обеспеченный человек, и что Легкоступова жила на его деньги, а не наоборот. Однако, по данным журналистов, артистка все же имела кое-что за душой.

Кроме заработка на концертах, исполнительница получала две зарплаты: 148 тысяч рублей как сотрудница московского «Творческого объединения солистов и исполнителей» и сумму, которая держится в секрете, как начальник отдела культуры администрации Феодосии. В последней декларации от 2019 года Легкоступова в качестве имущества указала дом, два земельных участка, квартиру, гараж и два автомобиля.

Кроме того, пишет сайт KP.RU, существует заявление, из которого следует, что певица за несколько недель до знакомства с Фирсовым купила евро на 14 миллионов рублей, а на ее личном счете в банке хранилось около 600 тысяч рублей. Примечательно, что сейчас, через восемь месяцев после смерти, на всех счетах артистки пусто. Фирсов же, хоть и отрицает свою причастность к трагедии, о деньгах не забывает.

«В моем рюкзаке было 30 тысяч евро. Я не успокоюсь, пока их не верну», — заявил вдовец.

Действительно ли эти 30 тысяч принадлежали супругу певицы после продажи яхты, как он утверждает, или это часть купленной ею валюты? Куда пропали миллионы знаменитости? В этих вопросах твердо намерены разобраться ее дети.

Валентина Легкоступова скончалась в возрасте 54 лет при странных обстоятельствах. Ее госпитализации предшествовало падение в ванной. Анэтта Бриль приехала к матери и нашла ее в компании супруга. По словам дочери певицы, оба были изрядно пьяны. Легкоступову с мужем положили в наркологическую клинику, откуда тот на следующий день сбежал. Артистка вскоре впала в кому, а спустя несколько дней ее не стало. Родственники покойной винят в ее смерти Фирсова и настаивают на возбуждении уголовного дела. Доследственная проверка длится уже более полугода.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кончина Валентины Легкоступовой вскрыла целый пласт загадочных смертей женщин, с которыми когда-либо был связан ее последний супруг Юрий Фирсов.

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова
20 апр
«Следователь заинтересовался»: Жорин об истории очередной жертвы Юрия Фирсова
19 апр
«Где Фирсов ни пройдет — женские смерти»: найдена еще одна жертва обмана вдовца
18 апр
«Семья не хотела, чтобы знала пресса»: Кравец раскрыла предсмертную тайну Легкоступовой
17 апр
«Копия мамы»: дочь Легкоступовой изменилась до неузнаваемости
16 апр
«Нужна помощь!» — таролог рассказала, куда пропала близкая подруга Легкоступовой
15 апр
«Это был крик о помощи»: близкая подруга Легкоступовой пропала после смерти певицы
15 апр
Из-за алкоголя, любви или денег? Странные смерти российских знаменитостей
14 апр
«Песня будет дуэтная»: Дочь Легкоступовой о желании удивить Киркорова и сотрудничать с Бастой
14 апр
«Иди и пой»: дочь Легкоступовой рассказала о вещем сне с наставлениями матери
13 апр
Дочь Валентины Легкоступовой решила дать песням матери «новую жизнь»

Читайте также

+5° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
76.02
-0.23 91.75
0.27
ТОП-3 женщин по знакам зодиака, которые становятся лучшими мамами

Последние новости

10:40
Пользователей сети напугало сообщение Пентагона о подготовке к ядерной войне
10:33
Ты узнаешь его из тысячи. Шесть привычек, выдающих украинских туристов
10:31
Не под силу Нацгвардии: эксперты прогнозируют масштабные погромы в США
10:29
«Косяки за прививки»: В США прошедшим вакцинацию людям выдают марихуану
10:11
Эра цифровых грехов: старинный монастырь под Тверью объявил войну гаджетам
10:00
Федор Конюхов будет 12 дней дрейфовать на льдине, а потом уплывет на атомном ледоколе

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака
Во власти чувств: ТОП-5 знаков зодиака, которых ожидает бурный роман в мае
«Следователь заинтересовался»: Жорин об истории очередной жертвы Юрия Фирсова
Участница группы «2Маши» выбыла из шоу «Точь-в-точь» из-за смертельной болезни

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Патрушев заявил о возможном начале боевых действий на Украине при поддержке США
Какие схемы мошенники чаще всего используют с пенсионерами
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака