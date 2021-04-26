«Проверка продолжается»: Дочь Легкоступовой о расследовании смерти матери

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Егор Измалкин
Эксклюзив 1 062

Ранее СМИ сообщили об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели знаменитой певицы.

Фото, видео: Instagram @legkostupovavalentina, @anetta_bril

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова

Дочь Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль опровергла информацию о том, что в столичном Главном управлении СКР вынесли окончательное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели матери. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru она заявила, что следователи назначили ряд дополнительных экспертиз.

«Данное отказное постановление, о котором идет речь, уже было отклонено, и проверка продолжается. Более того, на сегодняшний день назначена новая экспертиза с рядом дополнительных вопросов», — рассказала наследница скончавшейся певицы.

По ее словам, за последние восемь месяцев ранее выносились постановления об отказе, которые связаны со сроками, и каждый раз эти отказные документы отменялись, проверка продолжалась, что также происходит и сейчас.

«Для Юрия Фирсова единственный повод оставаться на слуху на сегодняшний день — это придумывание различных инфоповодов и поливание грязью и ложью всей нашей семьи, дабы снять с себя любую ответственность и дабы не давать ответы на вопросы, откуда у мамы появилась закрытая черепно-мозговая травма, и почему мама была вся в гематомах и синяках», — заявила Бриль.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщил, что следствие отказало в возбуждении уголовных дел сразу по нескольким возможным статьям Уголовного кодекса: об убийстве, причинении смерти по неосторожности, доведении до самоубийства и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.

Валентина Легкоступова скончалась в 2020 году в возрасте 54 лет при странных обстоятельствах. Ее госпитализации предшествовало падение в ванной. Дочь артистки Анэтта Бриль приехала к матери и нашла ее в компании супруга Юрия Фирсова. По словам дочери певицы, оба были пьяны. Легкоступову с мужем положили в клинику, откуда тот на следующий день сбежал. Певица же впала в кому, а спустя несколько дней скончалась. Родственники покойной винят в ее смерти Фирсова.

Как писал 5-tv.ru ранее, близкая подруга Легкоступовой пропала после смерти певицы.

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Умерла Валентина Легкоступова
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