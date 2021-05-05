Народная артистка РФ Лариса Долина вместе с внучкой посетили могилу певицы Юлии Началовой на Троекуровском кладбище. Дочь Долиной и она сама были очень дружны с певицей при ее жизни. Народная артистка РФ даже стала крестной мамой для наследницы Началовой Веры. Кроме того, артистки часто пели вместе.

Боль от утраты «киси», как ласково называла Началову Долина, еще не оставила артистку. Свое почтение и любовь к певице старшая коллега пронесла сквозь года и даже поколения, взяв свою дочь и внучку на могилу к подруге. Юная Саша принесла Юлии пластилиновую улитку по имени Ветрянка, которая, по словам Долиной, осталась на могиле артистки.

«Улитка Ветрянка (не спрашивайте) осталась там по собственному желанию. Скучаем только сильнее. И не думайте даже писать „зачем выкладывать“ или „надоели“, коли так, пройдите молча, так как я знаю, что мы все делаем так, как хотела бы кися», — подписала невеселые снимки в Instagram дочь артистки.

Instagram @dolinalina

Поклонники Долиной выразили искреннее сожаление по поводу смерти певицы. Многие из них отметили, что Началова умерла совсем молодой.

«Как жаль, талантливая и красивая девочка так рано ушла»;

«Светлая память, держитесь мои девочки»;

«Думаю о ней часто и буду помнить» — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети появились редкие кадры дочери Юлии Началовой с сестрой.