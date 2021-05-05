«Срочно»: Баста вышел на связь после того, как украинские радикалы открыли на него охоту
Российский музыкальный исполнитель приехал с концертами в столицу Незалежной, а местные жители объявили награду за его поимку.
Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин; Instagram @bastaakanoggano
Рэпер Баста вышел на связь после того, как украинские радикалы объявили награду за его поимку. Видеообращение к поклонникам российский музыкант опубликовал на своей странице в Instagram.
«Спасибо всем, кто беспокоился за меня — все хорошо, беспокоится не стоило. Жив, здоров, на связи. Всех обнял, всем спасибо, будьте здоровы, крепко обнимаю», — произнес Баста, глядя в камеру. Ролик он подписал словом «Срочно».
В комментариях можно найти много просьб в адрес рэпера, чтобы он рассказал о своем местоположении. Пользователи объясняют свои вопросы тем, что очень хотят получить тысячу евро. Геолокацию в посте рэпер не указал.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские радикалы объявили награду за поимку Басты в Киеве. Российский музыкальный исполнитель приехал в столицу Незалежной с концертами. Организаторы охоты объяснили ее тем, что рэпер «поддерживает оккупацию Крыма».
С начала 2018 года Баста входил в число лиц, которым Минкульт Украины запретил въезд на ее территорию из-за «создания угрозы для национальной безопасности страны». Но с осени 2020 года имени артиста в данном списке больше нет.
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