«Срочно»: Баста вышел на связь после того, как украинские радикалы открыли на него охоту

Рэпер Баста вышел на связь после того, как украинские радикалы объявили награду за его поимку. Видеообращение к поклонникам российский музыкант опубликовал на своей странице в Instagram.

«Спасибо всем, кто беспокоился за меня — все хорошо, беспокоится не стоило. Жив, здоров, на связи. Всех обнял, всем спасибо, будьте здоровы, крепко обнимаю», — произнес Баста, глядя в камеру. Ролик он подписал словом «Срочно».

В комментариях можно найти много просьб в адрес рэпера, чтобы он рассказал о своем местоположении. Пользователи объясняют свои вопросы тем, что очень хотят получить тысячу евро. Геолокацию в посте рэпер не указал.

Instagram @bastaakanoggano

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские радикалы объявили награду за поимку Басты в Киеве. Российский музыкальный исполнитель приехал в столицу Незалежной с концертами. Организаторы охоты объяснили ее тем, что рэпер «поддерживает оккупацию Крыма».

С начала 2018 года Баста входил в число лиц, которым Минкульт Украины запретил въезд на ее территорию из-за «создания угрозы для национальной безопасности страны». Но с осени 2020 года имени артиста в данном списке больше нет.