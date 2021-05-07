Три смерти подряд: звезда «Улиц разбитых фонарей» рассказал о трагедии в семье

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Виктория Андреева
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59-летний Александр Лыков признался: не будь рядом заботливой супруги, пережить случившееся ему было бы непросто.

Три смерти подряд: звезда «Улиц разбитых фонарей» рассказал о трагедии в семье

Фото: ТАСС / Матвеев Эмиль

Тема:
Эпидемия коронавируса

Ушедший 2020-й год стал трагичным для многих. Мир окутала пандемия коронавируса — между жизнью и смертью балансировали миллионы людей. Ежемесячно от последствий коварной инфекции умирали сотни тысяч пациентов. В том числе легендарных, медийных персон.

Не обошла стороной беда и семью известного актера Александра Лыкова. В откровенном интервью он признался, что за время пандемии похоронил аж троих близких людей. Чудом выжила после COVID-19 его дочь Екатерина. Если бы не своевременное вмешательство врачей — могла случиться очередная трагедия.

«Из-за вируса мы потеряли подряд троих близких людей — умер наш сторож, жена моего отца, мы похоронили маму моей супруги. Сильно болела дочка и ее семья. Но мы подсобрались и с этой ситуацией справились. Мы же не одни так переживали, а вся страна», — поделился Лыков.

Актер рассказал, что просто не мог позволить себе расслабиться и опустить руки. Каждый раз, когда накатывала грусть, он вспоминал о подвиге прошлого поколения. В годы Великой Отечественной войны только от голода погибли порядка миллиона человек, что говорить о страшных перестрелках, подрывах на минах на поле боя.

Александр отметил, что безмерно благодарен своей супруге Алле за поддержку в сложное время. Не будь ее — доброй, ласковой, заботливой — справиться с трудностями было бы непросто.

«Мы поглядели друг на друга и вспомнили, через что прошли наши бабушки. Моя в одиночку растила ребенка. Другая вообще в голодное время таскала хлеб, хотя было запрещено даже колоски с поля собирать. На Кубани была тогда страшная ситуация. Но ничего — и любовь сохранили, и детей вырастили. Так нам-то что? У нас еще ничего ситуация», — размышлял актер в беседе с «Вечерней Москвой».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Александр Лыков отреагировал на смерть своего коллеги и хорошего товарища — заслуженного артиста России Александра Жданова.

Тема:
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