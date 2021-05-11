Видео задержания подростка предположительно открывшего стрельбу в школе в Казани

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео задержания подростка, предположительно, открывшего стрельбу в казанской школе. По данным 5-tv.ru, в результате ЧП один человек погиб и еще семеро пострадали.

Как стало известно 5-tv.ru, после входа в фойе предположительные нападавшие наткнулись на группу школьников и открыли огонь. Затем, предположительно, один стрелок попытался сбежать, второй поднялся на третий этаж и взял заложников.

В школе стояла паника. Дети выпрыгивали из окон. Проводилась экстренная эвакуация.

В настоящий момент один из предположительных стрелков задержан.