⚡ Стрельба в школе в Казани ⚡

Видео задержания подростка предположительно открывшего стрельбу в школе в Казани

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 449

Предварительно, в результате ЧП один человек погиб.

Фото, видео: Depositphotos / billiondigital; 5-tv.ru

Тема:
Нападение на школу в Казани

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео задержания подростка, предположительно, открывшего стрельбу в казанской школе. По данным 5-tv.ru, в результате ЧП один человек погиб и еще семеро пострадали. 

Как стало известно 5-tv.ru, после входа в фойе предположительные нападавшие наткнулись на группу школьников и открыли огонь. Затем, предположительно, один стрелок попытался сбежать, второй поднялся на третий этаж и взял заложников.

В школе стояла паника. Дети выпрыгивали из окон. Проводилась экстренная эвакуация. 

В настоящий момент один из предположительных стрелков задержан. 

Тема:
Нападение на школу в Казани
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