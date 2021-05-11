Установлена личность подростка, предположительно открывшего стрельбу в школе в Казани
По предварительным данным, всего нападавших было двое.
Фото: ТАСС / Алеев Егор
Установлена личность подростка, который подозревается в нападении на гимназию в Казани. Юношу задержали сотрудники ФСБ. По данным 5-tv.ru, задержанным оказался это Ильназ Галявиев. Согласно пока не подтвержденной информации, он учился в гимназии, где произошла стрельба.
Личность второго подозреваемого устанавливается. Согласно обновленной информации, второй продолжает удерживать заложников в образовательном учреждении. Силовики готовят спецоперацию.
По предварительной информации, жертвами стрельбы стали 11 человек. На месте ЧП работают стражи порядка.
Психологи работают с эвакуированными из школы в Казани детьми, для них организовано питание, сообщила мэрия города.
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