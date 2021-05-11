«Учительница была в крови»: мать ученика школы в Казани рассказала о взрыве

Во время инцидента со стрельбой в казанской школе в столовой от взрыва вынесло дверь, из-за чего дети разбегались в разные стороны, пыталась спастись и выпрыгивали из окна. Об этом 5-tv.ru рассказала мать ребенка, который является учеником учреждения, где произошла трагедия.

«Учительница в крови была. Они в классе сидели. Одна учительница вышла попить воды в столовую. Когда она возвращалась, услышала, как на первом этаже был взрыв. Когда они выходили из класса, дверь в столовую железная вылетела от взрыва. Дети из нашего класса испугались, по разным сторонам бежали, куда могли», — сообщила женщина.

Она уточнила, что ее ребенок ходит в класс, ученики которого погибли в результате происшествия.

Нападение произошло утром во время уроков. В школу вошли двое молодых людей, один из которых, предварительно, бывший ученик Ильназ Галявиев, и открыли стрельбу. Его задержали первым, когда после нападения юноша бросился бежать. Его возможный сообщник поднялся на третий этаж, где захватил заложников. По последней информации, пострадал 21 человек, погибших девять — восемь детей и один учитель.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота оружия после стрельбы в школе Казани.