После стрельбы в школе 12 мая в Татарстане объявили днем траура
Власти Казани сообщили, что родители после ЧП уже забрали всех детей домой.
Фото: РИА Новости / Максим Богодвид
После стрельбы в казанской школе 12 мая власти Татарстана объявили днем траура. Согласно обновленной информации 5-tv.ru, в результате ЧП погибли девять человек: учитель и восемь учеников. 19 человек, в том числе 16 детей, госпитализированы.
В настоящий момент безопасность в образовательном учреждении безопасность восстановлена. Родители забрали всех детей домой.
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