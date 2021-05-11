После стрельбы в школе 12 мая в Татарстане объявили днем траура

После стрельбы в казанской школе 12 мая власти Татарстана объявили днем траура. Согласно обновленной информации 5-tv.ru, в результате ЧП погибли девять человек: учитель и восемь учеников. 19 человек, в том числе 16 детей, госпитализированы.

В настоящий момент безопасность в образовательном учреждении безопасность восстановлена. Родители забрали всех детей домой.