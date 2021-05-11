⚡ Стрельба в школе в Казани ⚡

После стрельбы в школе 12 мая в Татарстане объявили днем траура

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Карина Бернтгольц
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Власти Казани сообщили, что родители после ЧП уже забрали всех детей домой.

После стрельбы в школе 12 мая в Татарстане объявили днем траура

Фото: РИА Новости / Максим Богодвид

Тема:
Нападение на школу в Казани

После стрельбы в казанской школе 12 мая власти Татарстана объявили днем траура.  Согласно обновленной информации 5-tv.ru, в результате ЧП погибли девять человек: учитель и восемь учеников. 19 человек, в том числе 16 детей, госпитализированы.

В настоящий момент безопасность в образовательном учреждении безопасность восстановлена. Родители забрали всех детей домой. 

Как сообщалось ранее, нападение произошло утром во время уроков. В школу вошли двое молодых людей, один из которых бывший ученик Ильназ Галявиев, и открыли стрельбу. Первым погиб охранник. Также среди жертв учительница. Остальные — ученики школы, предварительно, 7-8 классы. Галявиева задержали первым, когда после нападения он бросился бежать. Его сообщник поднялся на третий этаж, где захватил заложников.

 

Тема:
Нападение на школу в Казани
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