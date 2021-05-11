Список пострадавших в результате стрельбы в школе в Казани
| Карина Бернтгольц Происшествия Эксклюзив 1 349
Предварительно, трагедия унесла жизни девяти человек. Еще 21 — ранены.
Фото: РИА Новости / Максим Богодвид
В распоряжении 5-tv.ru оказался список пострадавших в результате стрельбы в казанской школе. Предварительно, трагедия унесла жизни девяти человек. Еще 21 — ранены.
Список пострадавших:
- Арслан Ш. - 2011 г.р.
- Ислам С. - 2006 г.р.
- Артем И. - 2020 г.р.
- Милана И. - 2012 г.р.
- Тимур З. - 2006 г.р.
- Аделя Г. - 2005 г.р.
- Камиль И. - 2006 г.р.
- Расул И. - 2010 г.р.
- Рената А.
- Лейла К.
- Айрат Б.
- Камль С. - 2006 г.р.
- София О. - 2007 г.р.
- Карим Г. - 2013 г.р.
- Амалия Ш. - 2012 г.р.
- Дарья З. - 2007 г.р.
- Амин Х. - 2011 г.р.
- Карим Х. - 2006 г.р.
- Муллланур М. - 1958 г.р.
- Диляра Г. - 1970 г.р.
- Алина С. - 2002 г.р.
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