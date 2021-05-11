Предварительно, трагедия унесла жизни девяти человек. Еще 21 — ранены.

Список пострадавших в результате стрельбы в школе в Казани

Фото: РИА Новости / Максим Богодвид

Тема:
Нападение на школу в Казани

В распоряжении 5-tv.ru оказался список пострадавших в результате стрельбы в казанской школе. Предварительно, трагедия унесла жизни девяти человек. Еще 21 — ранены. 

Список пострадавших:

  • Арслан Ш. - 2011 г.р.
  • Ислам С. - 2006 г.р.
  • Артем И. - 2020 г.р.
  • Милана И. - 2012 г.р.
  • Тимур З. - 2006 г.р.
  • Аделя Г. - 2005 г.р.
  • Камиль И. - 2006 г.р.
  • Расул И. - 2010 г.р.
  • Рената А. 
  • Лейла К.
  • Айрат Б.
  • Камль С. - 2006 г.р.
  • София О. - 2007 г.р.
  • Карим Г. - 2013 г.р.
  • Амалия Ш. - 2012 г.р.
  • Дарья З. - 2007 г.р.
  • Амин Х. - 2011 г.р.
  • Карим Х. - 2006 г.р. 
  • Муллланур М. - 1958 г.р.
  • Диляра Г. - 1970 г.р.
  • Алина С. - 2002 г.р. 
Тема:
Нападение на школу в Казани
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