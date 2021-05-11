Собирался, как на кабанов: Перед стрельбой в школе подозреваемый купил 1000 патронов
Примечательно, что вопросов по поводу покупки у продавцов не возникло.
Фото: ТАСС / Алеев Егор
Стали известны подробности подготовки подозреваемого к нападению на школу в Казани. По предварительным данным, 19-летний юноша заранее получил разрешение на оружие и меньше чем через месяц отправился в магазин за патронами.
Как сообщается в Telegram-канале «112», в общей сложности предполагаемы злоумышленник приобрел более 1000 патронов и потратил на это 25 тысяч рублей. Причем покупал он патроны двух разных марок — «Феттор» и «Azot». И те, и другие — картечь калибром 8,5 мм, вес 32 грамма. Такие патроны обычно берут для охоты на крупную дичь: кабан, косуля.
Примечательно, что у продавцов не возникло вопросов к покупателю, учитывая, что такая крупная покупка — довольно редкий случай. Кроме того, разрешение на оружие юношей было получено недавно.
Впрочем, несмотря на это, нарушений при продаже патронов обнаружено не было.
Ранее стало известно, что в результате вооруженного нападения на школу № 175 в Казани погибли десять человек, включая восемь детей. 31 человек, 26 из которых дети, госпитализированы. Один ребенок пребывает в крайне тяжелом состоянии, еще семь — в тяжелом.
- 11 мая
- Взяла удар на себя: учительница спасала детей от стрельбы в казанской школе
- 11 мая
- По улицам с ружьем: идущий расстреливать людей в казанскую школу подозреваемый попал на видео
- 11 мая
- «Человек с отклонениями»: эксперт-криминалист объяснил действия подозреваемого в стрельбе в казанской школе
- 11 мая
- Десять жертв: полный список погибших и пострадавших при стрельбе в школе Казани
- 11 мая
- В Казань отправились специалисты по огнестрельным ранениям
- 11 мая
- «Шок»: учитель казанской школы рассказал, были ли предпосылки трагедии
- 11 мая
- «Пугает эта мысль»: школьник о том, что его чудом спасло от гибели при стрельбе в Казани
- 11 мая
- Казанская школа, где случилась стрельба, отказалась от охраны в 2019 году
- 11 мая
- Три минуты 30 секунд: хроника стрельбы в школе Казани
- 11 мая
- «Я осознал себя богом!» — видео допроса подозреваемого в стрельбе в школе Казани
Читайте также
22%
0.02 90.00
0.49
Нашли ошибку?