⚡ Стрельба в школе в Казани ⚡

Собирался, как на кабанов: Перед стрельбой в школе подозреваемый купил 1000 патронов

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Карина Бернтгольц
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Примечательно, что вопросов по поводу покупки у продавцов не возникло.

Собирался, как на кабанов: Перед стрельбой в школе подозреваемый купил 1000 патронов

Фото: ТАСС / Алеев Егор

Тема:
Нападение на школу в Казани

Стали известны подробности подготовки подозреваемого к нападению на школу в Казани. По предварительным данным, 19-летний юноша заранее получил разрешение на оружие и меньше чем через месяц отправился в магазин за патронами.

Как сообщается в Telegram-канале «112», в общей сложности предполагаемы злоумышленник приобрел более 1000 патронов и потратил на это 25 тысяч рублей. Причем покупал он патроны двух разных марок — «Феттор» и «Azot». И те, и другие — картечь калибром 8,5 мм, вес 32 грамма. Такие патроны обычно берут для охоты на крупную дичь: кабан, косуля.

Примечательно, что у продавцов не возникло вопросов к покупателю, учитывая, что такая крупная покупка — довольно редкий случай. Кроме того, разрешение на оружие юношей было получено недавно.

Впрочем, несмотря на это, нарушений при продаже патронов обнаружено не было.

Ранее стало известно, что в результате вооруженного нападения на школу № 175 в Казани погибли десять человек, включая восемь детей. 31 человек, 26 из которых дети, госпитализированы. Один ребенок пребывает в крайне тяжелом состоянии, еще семь — в тяжелом.

Тема:
Нападение на школу в Казани
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