Охранял вахтер? Как трагедия в Казани вскрыла системную проблему российских школ

Единственный, кто встал на пути злоумышленника с дробовиком — безоружный вахтер-пенсионер. 62-летний мужчина пытался задержать нападавшего, но получил ранение, за его жизнь борются врачи. И главный вопрос сейчас — как получилась, что школа, в которой учатся сотни детей, оказалась без охраны. Как выяснил наш корреспондент Георгий Гривенный, подобные проблемы с безопасностью не только в казанской школе.

Пожилой вахтер Маланур Мустафин успел нажать тревожную кнопку, и быстро прибывший наряд задержал стрелка, открывшего огонь в казанской гимназии 175. Но это как раз тот случай, когда героизм одного человека вызывает массу вопросов к профессионализму других.

В частности, к руководству учебного заведения. Мы выяснили: здесь творилась настоящая неразбериха с мерами безопасности. За последние годы сменилось несколько частных охранных предприятий, и каждое вынужден был «уйти с объекта», потому что гимназия за охрану просто не платила.

Вот — карточка дела из Арбитражного суда Республики Татарстан. Гимназия 175 этим решением признана должником и должна заплатить ЧОП «Сфинкс-патруль» 80 тысяч рублей. А это — еще одно проигранное гимназией в арбитраже дело — 117 тысяч рублей в пользу ООО «Ваша безопасность». Последним оставил охрану гимназии ЧОП «Айрус», как раз после введения удаленного режима в прошлом году из-за пандемии. После возращения учеников в классы, по нашим данным, стоимость услуг по охране выросло с 40 до 47 тысяч рублей в месяц, и руководство школы решило больше ЧОПы не привлекать, детей охраняла вахтер-пенсионер.

Между тем, еще в 2019-м году принято Постановление Правительства номер 1006, которое регламентирует охрану объектов, подведомственных Министерству просвещения, то есть — 40 тысяч российских школ. Если внимательно вчитаться в текст, то там действительно можно найти требования об охране именно ЧОПом или подразделением Росгвардии. Но эксперты рынка охранных услуг нам рассказали: многие школы заключают договоры с ЧОПами часто «для галочки», чтобы было чем, прикрыться в случае проверки. На объектах, где необходимо несколько охранников часто работает только один, безоружный и зачастую слабо подготовленный. И конечно, он не в силах противостоять неадекватному злоумышленнику с огнестрельным оружием.

По сути, единая система охраны российских школ, несмотря на многолетние обсуждения и предыдущие случаи вооруженных нападений, до сих пор так и не создана. Есть конкретные постановления правительства, где перечислено, сколько должно быть систем видеонаблюдения и металлодетекторов, но нет единого понимания, кто и как должен финансировать охрану школ. В некоторых регионах охранникам платят централизованно, через счета Департамента образования, и ЧОПы, чтобы занять посты в школе, должны выиграть тендер.

Трагедия в казанской гимназии должна стать поводом для пересмотра нынешних, разрозненных подходов к вопросам школьной безопасности, об этом сегодня говорил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Разумеется, это будет поводом для того, чтобы проанализировать, насколько эффективны те меры, которые принимались ранее, и насколько это делает необходимым принятие новых комплексных мер

Во многих регионах уже начаты проверки качества охраны школ. Хочется, чтобы они были по-настоящему комплексными, и способными показать реальные проблемы и с качеством охраны и с деньгами на ее оплату. Причем До трагических событий, а не после, как это случилось с казанской гимназией номер 175.