Супруг учителя казанской гимназии № 175 Альфии Мустафиной пострадал одним из первых в результате нападения 19-летнего бывшего ученика Ильназа Галявиева. По словам женщины, ее муж, который также работает в школе, находился прямо у входа, когда вооруженный парень зашел туда и открыл стрельбу. Сама Альфия в это время укрылась в одном из кабинетов вместе с учениками.

«Как всегда мы пришли в школу на работу с мужем. Все спокойно было, начался второй урок. По громкой связи директор объявила: „Закройте дверь на ключ, детей не отпускайте“. Потом мы услышали взрыв. Сидим, боимся. Смотрим в окно — там уже скорые, все бегают, невозможно описать, что там происходит. Сидим, опять взрыв. Потом через некоторое время стук в дверь с требованием открыть. Мы не открыли. Потом пришли родители, дедушки, лестницу принесли, не открыли. Потом наш директор пришла, и мы вышли во двор. Раненые, скорые. Я начала звонить мужу, он не отвечал. Потом я уже узнала, что его увезли на скорой в больницу, что у него ранение», — рассказала Альфия Мустафина.

Мужчину оперировали пять с половиной часов — он получил ранения в голову, в ногу и в живот.

«Говорят, муж встал у „стрелка“ на пути. <…> Я так поняла, он не хотел пускать его в гимназию. Но тот открыл огонь», — добавила женщина.

Как оказалось, Альфия Мустафина в 2017 году была у Галявиева классным руководителем и помнит его как спокойного и положительного мальчика, который был хорошистом, избегал шумных компаний, а после девятого класса поступил в техникум на программиста.

Со слезами на глазах Альфия рассказала о своей коллеге — учительнице английского языка Эльвире Игнатьевой, которая погибла, закрывая собой ребенка.

«Замечательная учительница, замечательная. Она светлый человек была. Жалко. Дети ее сильно любили. Не то слово, обожали. Она учитель от бога была», — добавила Мустафина.

Подросток, устроивший в школе стрельбу, задержан. На допросе он заявил, что считает себя «богом» и «всех ненавидит». Полиция выясняет, как юноша оформил медицинскую справку для получения лицензии на оружие. Его самого ждет психиатрическая экспертиза, призванная установить его вменяемость.

По факту вооруженного нападения на казанскую школу возбуждено уголовное дело по статье «Массовое убийство».

Как рассказывал 5-tv.ru, подозреваемый в нападении на казанскую школу № 175 Ильназ Галявиев привел в действие в стенах учебного заведения самодельное взрывное устройство и расстрелял учеников восьмого класса прямо в кабинете во время урока.