Сосед семьи 19-летнего Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской гимназии № 175, заявил, что юноша был «дурным». По словам мужчины, за поведение молодого человека часто приходилось извиняться его отцу.

Сосед рассказал, что Ильназ Галявиев по ночам вел себя буйно, не давал спать людям.

«Вот к отцу зашел один раз, в звонок постучал, ох, … я был пьян, спать не даешь, я был пьян, вот и все», — сообщил мужчина.

Он добавил, что семья молодого человека долго жила с ним в одном доме. Но в этом году Галявиевы переехали в другую квартиру. Ильназ перебрался в новое жилье вместе с родителями. Также сосед рассказал, что парень общался с матерью, но точно не известно, насколько они были близки.

11 мая подозреваемый в нападении на казанскую школу № 175 Ильназ Галявиев привел в действие в стенах учебного заведения самодельное взрывное устройство и расстрелял учеников восьмого класса прямо в кабинете во время урока. В результате погибли девять человек, 21 ранен.

Молодой человек задержан. На допросе он заявил, что считает себя «богом» и «всех ненавидит». Полиция выясняет, как юноша оформил медицинскую справку для получения лицензии на оружие. Его самого ждет психиатрическая экспертиза, призванная установить его вменяемость.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена пострадавшего при стрельбе в Казани рассказала, что ее муж, который также работает в школе, находился прямо у входа, когда вооруженный парень зашел туда и открыл стрельбу. Сама Альфия Мустафина в это время укрылась в одном из кабинетов вместе с учениками.