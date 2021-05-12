В Москве прощаются с народным артистом Владимиром Качаном

|
Виктория Андреева
1 032

Известный актер умер от последствий коронавируса в возрасте 73 лет.

Фото, видео: www.globallookpress / Genrietta Peryan: 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

В Москве проходит церемония прощания с народным артистом РФ Владимиром Качаном. Чтобы проводить известного актера в последний путь, его близкие, друзья, коллеги и фанаты стянулись к стенам театра «Школа современной пьесы». Ему покойный отдал 30 лет своей жизни.

Гроб с телом Владимира Качана по традиции установили в центре сцены. Рядом висят экраны с фотографиями актера. В зале играет тихая музыка. Неподалеку сидит вдова народного артиста РФ Людмила Гарница и худрук театра, близкий товарищ покойного Иосиф Райхельгауз.

По окончании церемонии гроб с телом выдающегося актера транспортируют на Троекуровское кладбище столицы.

О смерти звезды сериалов «Бедная Настя» и «Офицеры» стало известно 7 мая. По словам Райхельгауза, последние дни своей жизни актер провел в больнице в Коммунарке. Там он лечился от последствий коронавирусной инфекции.

Еще месяц назад Владимир Качан планировал играть в спектакле «Последний ацтек» в день своего рождения — 18 мая. Он даже обсудил с друзьями детали банкета после мероприятия. Однако внезапно актер почувствовал себя плохо. Медики приняли решение о его госпитализации.

Райхельгауз отмечал, что у Качана было бы больше шансов выздороветь, если бы не хронические заболевания. Известно, что народный артист РФ имел проблемы с сердцем и другими органами. Последние два дня он провел в коме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Нина Русланова потеряла дар речи, когда узнала о смерти Владимира Качана.

Тема:
Эпидемия коронавируса
12 мая
На каких условиях россияне могут посещать другие страны во время пандемии
12 мая
Голикова оценила вероятность скорого открытия новых стран для авиасообщения с РФ
12 мая
Какие заболевания повышают риск смертности при COVID в несколько раз?
10 мая
Российский препарат «Спутник V» помог Сан-Марино победить COVID-19
9 мая
В Индии произошла вспышка «черной плесени» на фоне коронавируса
9 мая
Выхаживали до последнего: от чего скончался народный артист Ариф Гулиев?
9 мая
Меркель выступила против отмены действия патентов на вакцины
7 мая
«Так не должно происходить»: Запашные сражены новостью о смерти Качана вслед за Багдасаровым
7 мая
«Два дня в коме»: Райхельгауз о предсмертных страданиях и несбывшихся планах Качана
7 мая
«Я не могу»: шокированная смертью Качана актриса Русланова лишилась дара речи

Читайте также

+26° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
74.04
-0.12 89.85
-0.15
Птицы, иконы и вещие сны: что указывает на раннюю смерть?

Последние новости

20:53
Не прошло и недели: Экстренно прооперированная Бузова устроила интенсивную тренировку
20:40
«Брат, ты спас мне жизнь»: врачи неделю не давали Топалову еды после операции
20:34
В Карелии с путей сошли сразу 14 грузовых вагонов
20:25
Видео: Спецборт МЧС с пострадавшими из Казани приземлился в Подмосковье
20:17
«Нокаут» в исполнении Басты: рэпер анонсировал песню о боксе
20:06
Звезду сериала «Штрафбат» обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Сейчас читают

«При немцах жила лучше»: Звезда «Полосатого рейса» впервые рассказала о конфликте с внуком
Птицы, иконы и вещие сны: что указывает на раннюю смерть?
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спиртное?
Как звучит голос Сунцова, который стал диктором Парада Победы вместо Хорошевцева

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака