В Москве прощаются с народным артистом Владимиром Качаном
Известный актер умер от последствий коронавируса в возрасте 73 лет.
Фото, видео: www.globallookpress / Genrietta Peryan: 5-tv.ru
В Москве проходит церемония прощания с народным артистом РФ Владимиром Качаном. Чтобы проводить известного актера в последний путь, его близкие, друзья, коллеги и фанаты стянулись к стенам театра «Школа современной пьесы». Ему покойный отдал 30 лет своей жизни.
Гроб с телом Владимира Качана по традиции установили в центре сцены. Рядом висят экраны с фотографиями актера. В зале играет тихая музыка. Неподалеку сидит вдова народного артиста РФ Людмила Гарница и худрук театра, близкий товарищ покойного Иосиф Райхельгауз.
По окончании церемонии гроб с телом выдающегося актера транспортируют на Троекуровское кладбище столицы.
О смерти звезды сериалов «Бедная Настя» и «Офицеры» стало известно 7 мая. По словам Райхельгауза, последние дни своей жизни актер провел в больнице в Коммунарке. Там он лечился от последствий коронавирусной инфекции.
Еще месяц назад Владимир Качан планировал играть в спектакле «Последний ацтек» в день своего рождения — 18 мая. Он даже обсудил с друзьями детали банкета после мероприятия. Однако внезапно актер почувствовал себя плохо. Медики приняли решение о его госпитализации.
Райхельгауз отмечал, что у Качана было бы больше шансов выздороветь, если бы не хронические заболевания. Известно, что народный артист РФ имел проблемы с сердцем и другими органами. Последние два дня он провел в коме.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Нина Русланова потеряла дар речи, когда узнала о смерти Владимира Качана.
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