Дочь убитой в Казани учительницы до последнего искала мать среди выживших
Педагог выбежала на звуки выстрелов, хотя ее вообще могло не быть в школе в момент нападения.
Фото: ТАСС / YURI KOCHETKOV
Несмотря на то, что в плохое верится легче, человек почти всегда надеется на хорошее. Дочь одной из учительниц — Венеры Айзатовой, погибшей в страшной бойне при нападении на школу в Казани, рассказала, что в день трагедии до самого вечера искала мать в списках выживших.
Девушка, узнав о случившемся из социальных сетей, тут же позвонила матери, однако трубку взял неизвестный мужчина, который сказал, что просто собирает по школе мобильные телефоны и ничего не знает. Позднее смартфон передали другим педагогам, которые рассказали о некоторых деталях происшествия, но не дали никакой новой информации.
«Я поехала на место происшествия искать маму, очень долго искала. Сначала мне рассказали, что она детей вывела, что она где-то здесь находится, где-то рядом. Потом говорили, что в больницу ее увезли, я туда поехала, но в списках никаких ее данных не было, звонила в 112, искала. Нигде никаких данных не было. В результате женщины, которые были на месте происшествия, помогли мне узнать, что моя мама там, что она умерла. Я не могла найти маму где-то до 16 часов вечера», — приводит ФАН слова дочери педагога Гульнары.
Девушка также добавила, что педагогический стаж ее матери составлял более 30 лет, десять из которых Венера Айзатова проработала именно в гимназии № 175. Услышав первые выстрелы, учительница выбежала в школьный коридор, хотя в этот момент уроков у нее вообще не было.
«Она выбежала из кабинета, чтобы выяснить, что случилось, и в этот момент получила огнестрельное ранение. Получается, так она спасла детей. Хоть они смогли выбраться. Выжившие дети рассказали, как все было», — добавила девушка.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что 12 мая власти в Татарстане объявили днем траура по погибшим при нападении на школу, в результате которого погибли девять человек. На фоне трагедии президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота оружия. Также глава государства и премьер-министр Михаил Мишустин выразили свои глубокие соболезнования близким и родным жертв стрелка.
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