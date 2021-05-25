«Просто браво!» — Фрейндлих отыграла первый после болезни спектакль в Петербурге

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Виктория Андреева
Эксклюзив 3 172

У звезды был большой перерыв в работе: она долго лечилась после инфицирования COVID-19.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Первый спектакль актрисы Алисы Фрейндлих в Петербурге после госпитализации прошел на «ура!». Зрители встретили народную артистку СССР бурными аплодисментами и не хотели с ней прощаться, даже когда закрыли занавес. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

В спектакле «Волнение» Фрейндлих исполняла главную роль. Показ состоялся 25 мая в Большом драматическом театре имени Товстоногова. Перед выходом на сцену звезда, как и положено, нервничала. Однако вовсе не из-за здоровья: с этим теперь все в порядке. Просто она тоже жаждала этой встречи — встречи с любимым зрителем.

86-летнюю Алису Бруновну госпитализировали с диагнозом COVID-19 в декабре прошлого года. Актриса провела в больнице несколько недель. Медики всерьез опасались за ее жизнь: мало того, что звезда в принципе не любит лечиться, так она еще и тайком бегала курить. К счастью, несмотря на обширное поражение легких, печальных последствий коронавирусной инфекции удалось избежать.

12 февраля 2021 года народную артистку СССР выписали из стационара. Ранее 5-tv.ru сообщал, что даже в больнице Алиса Бруновна не оставляла мыслей о сцене. Она очень хотела вернуться к работе.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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