«Просто браво!» — Фрейндлих отыграла первый после болезни спектакль в Петербурге
У звезды был большой перерыв в работе: она долго лечилась после инфицирования COVID-19.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru
Первый спектакль актрисы Алисы Фрейндлих в Петербурге после госпитализации прошел на «ура!». Зрители встретили народную артистку СССР бурными аплодисментами и не хотели с ней прощаться, даже когда закрыли занавес. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.
В спектакле «Волнение» Фрейндлих исполняла главную роль. Показ состоялся 25 мая в Большом драматическом театре имени Товстоногова. Перед выходом на сцену звезда, как и положено, нервничала. Однако вовсе не из-за здоровья: с этим теперь все в порядке. Просто она тоже жаждала этой встречи — встречи с любимым зрителем.
86-летнюю Алису Бруновну госпитализировали с диагнозом COVID-19 в декабре прошлого года. Актриса провела в больнице несколько недель. Медики всерьез опасались за ее жизнь: мало того, что звезда в принципе не любит лечиться, так она еще и тайком бегала курить. К счастью, несмотря на обширное поражение легких, печальных последствий коронавирусной инфекции удалось избежать.
12 февраля 2021 года народную артистку СССР выписали из стационара. Ранее 5-tv.ru сообщал, что даже в больнице Алиса Бруновна не оставляла мыслей о сцене. Она очень хотела вернуться к работе.
- 25 мая
- В Якутии началась обязательная, но при этом добровольная вакцинация от COVID-19
- 25 мая
- Кто может повторно заразиться коронавирусом? Мнение эпидемиолога
- 25 мая
- Россия возобновляет авиасообщение еще с пятью странами
- 25 мая
- «К ПМЭФ готов»: какие требования к COVID-безопасности введены в Петербурге?
- 25 мая
- МИД Китая вновь опровергает подозрения в «искусственности» коронавируса
- 24 мая
- Опаснее COVID: В ВОЗ спрогнозировали появление нового смертоносного вируса
- 24 мая
- Вакцину «Спутник V» начали производить в Индии
- 24 мая
- «Очень скучаю»: почему певица Валерия полгода не видела старшего сына?
- 24 мая
- Заразиться гриппом и коронавирусом одновременно возможно? Отвечает вирусолог
- 24 мая
- Трое вирусологов из Уханя тяжело болели перед началом пандемии COVID-19
Читайте также
88%
-0.13 89.95
0.26
Нашли ошибку?