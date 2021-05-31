Организаторы прокомментировали «пьяное» выступление Бузовой в Волгограде

Один из организаторов фестиваля ParkSeason Fest прокомментировал выступление Ольги Бузовой, на котором она, со слов зрителей и ряда СМИ, была пьяной и ругалась матом со сцены. Пресс-секретарь волгоградского фестиваля пояснил в интервью «Газете.ru», что все артисты были проинформированы, что концерт в первую очередь предусмотрен для семей с детьми. Звезды не могли себе позволить ругаться бранными словами. Организатор мероприятия считает, что тему просто раздули желтые издания.

«Мата не было на сцене в течение всего дня. Артисты были четко проинструктированы, что это фестиваль для всей семьи с возрастным цензом 6+», — прокомментировал ситуацию один из организаторов фестиваля.

Причиной странного поведения артистки организаторы назвали проблемы со здоровьем. Ольга прилетела на выступление в Волгоград после операции. Певице было тяжело выступать еще и потому, что на улице стояла сильная жара.

Нарколог же считает, что бывшая ведущая «Дома-2» все же могла находиться в состоянии легкого алкогольного опьянения. Об этом врач Алексей Казанцев сообщил в беседе с NEWS.ru. По его словам, девушка могла петь подшофе, при этом не потеряв координацию движений. То, что певица могла употребить наркотики перед выступлением, эксперт опроверг.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова засудит СМИ, обвинившее ее в «пьянстве» на концерте в Волгограде.