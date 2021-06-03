Новак рассказал, когда завершат строительство «Северного потока — 2»
Вице-премьер России присутствовал на Петербургском международном экономическом форуме, где 3 июня началась основная программа.
Фото: www.globallookpress / Jens Büttner
Россия рассчитывает завершить строительство газопровода «Северный поток — 2» к концу 2021 года. Об этом поведал 3 июня вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По словам Новака, российской стороне осталось проложить всего около 100 километров труб.
Днем ранее положительную оценку работ по возведению трубопровода из России в Европу дал коммерческий директор компании-оператора проекта строительства газопровода Nord Stream 2 AG Райнхард Онтид. Он заявил, что «Северный поток — 2» точно будет достроен.
«СП — 2» — это магистральный газопровод из РФ в Германию, проложенный по дну Балтийского моря. После введения в эксплуатацию он сможет поставлять газ напрямую в Европу, минуя транзит через Украину. Против проекта выступает США, Прибалтика и ряд европейских стран.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский назвал «Северный поток — 2» флеш-роялем на руках России.
- 3 июн
- Матвиенко рассказала победительницам «Большой перемены» о возрождении «Новой Голландии»
- 3 июн
- Путин заявил, что экономика РФ выходит из вызванного COVID-19 кризиса
- 3 июн
- Чижов: США будут мешать «Северному потоку — 2» и после окончания строительства
- 3 июн
- Россия в течение месяца полностью откажется от доллара в ФНБ
- 3 июн
- Представитель «Столото» рассказала на ПМЭФ о влиянии лотерей на развитие спорта
- 3 июн
- Сергей Иванов заявил о полной экологической безопасности «Северного потока — 2»
- 3 июн
- Вице-премьер Хуснуллин заявил на ПМЭФ, что вопрос с пресной водой в Крыму решен
- 3 июн
- Либеральнее американского: Кириенко оценил законодательство об иноагентах в РФ
- 3 июн
- Препарат «Спутник Лайт» поступит в гражданский оборот в ускоренном порядке
- 3 июн
- Нащекин рассказал, как подешевеют грузоперевозки при появлении беспилотников
Читайте также
33%
-0.24 89.26
-0.43
Нашли ошибку?