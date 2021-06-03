Новак рассказал, когда завершат строительство «Северного потока — 2»

|
Анастасия Шадская
1 029

Вице-премьер России присутствовал на Петербургском международном экономическом форуме, где 3 июня началась основная программа.

Новак рассказал, когда завершат строительство «Северного потока — 2»

Фото: www.globallookpress / Jens Büttner

Тема:
ПМЭФ-2021 Северный поток — 2

Россия рассчитывает завершить строительство газопровода «Северный поток — 2» к концу 2021 года. Об этом поведал 3 июня вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Новака, российской стороне осталось проложить всего около 100 километров труб.

Днем ранее положительную оценку работ по возведению трубопровода из России в Европу дал коммерческий директор компании-оператора проекта строительства газопровода Nord Stream 2 AG Райнхард Онтид. Он заявил, что «Северный поток — 2» точно будет достроен.

«СП — 2» — это магистральный газопровод из РФ в Германию, проложенный по дну Балтийского моря. После введения в эксплуатацию он сможет поставлять газ напрямую в Европу, минуя транзит через Украину. Против проекта выступает США, Прибалтика и ряд европейских стран.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский назвал «Северный поток — 2» флеш-роялем на руках России.

Тема:
ПМЭФ-2021
3 июн
Матвиенко рассказала победительницам «Большой перемены» о возрождении «Новой Голландии»
3 июн
Путин заявил, что экономика РФ выходит из вызванного COVID-19 кризиса
3 июн
Чижов: США будут мешать «Северному потоку — 2» и после окончания строительства
3 июн
Россия в течение месяца полностью откажется от доллара в ФНБ
3 июн
Представитель «Столото» рассказала на ПМЭФ о влиянии лотерей на развитие спорта
3 июн
Сергей Иванов заявил о полной экологической безопасности «Северного потока — 2»
3 июн
Вице-премьер Хуснуллин заявил на ПМЭФ, что вопрос с пресной водой в Крыму решен
3 июн
Либеральнее американского: Кириенко оценил законодательство об иноагентах в РФ
3 июн
Препарат «Спутник Лайт» поступит в гражданский оборот в ускоренном порядке
3 июн
Нащекин рассказал, как подешевеют грузоперевозки при появлении беспилотников

Читайте также

+22° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
73.26
-0.24 89.26
-0.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:51
Звезда «Домашнего ареста» попала в больницу с тяжелыми переломами рук и ноги
15:48
Матвиенко рассказала победительницам «Большой перемены» о возрождении «Новой Голландии»
15:37
Путин заявил, что экономика РФ выходит из вызванного COVID-19 кризиса
15:34
«Мой невероятный мальчик!» — Юлианна Караулова родила сына
15:29
Остались с носом: Кто из звезд сделал удачную ринопластику?
15:17
Моргенштерна обязали выплатить крупный штраф за пропаганду наркотиков в клипах

Сейчас читают

К каким болезням глаз приводят неправильные солнцезащитные очки?
Стала известна причина смерти актера и каскадера Андрея Погребинского
Друзья рассказали о последних днях жизни актера и каскадера Андрея Погребинского
«Меня заставили!» — Даня Милохин вызвал аншлаг на ПМЭФ-2021

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака