Россия рассчитывает завершить строительство газопровода «Северный поток — 2» к концу 2021 года. Об этом поведал 3 июня вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Новака, российской стороне осталось проложить всего около 100 километров труб.

Днем ранее положительную оценку работ по возведению трубопровода из России в Европу дал коммерческий директор компании-оператора проекта строительства газопровода Nord Stream 2 AG Райнхард Онтид. Он заявил, что «Северный поток — 2» точно будет достроен.

«СП — 2» — это магистральный газопровод из РФ в Германию, проложенный по дну Балтийского моря. После введения в эксплуатацию он сможет поставлять газ напрямую в Европу, минуя транзит через Украину. Против проекта выступает США, Прибалтика и ряд европейских стран.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский назвал «Северный поток — 2» флеш-роялем на руках России.