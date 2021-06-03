Норма или помешательство? Психолог оценила желание вдовы Грачевского вести его Instagram

Вдова создателя и художественного руководителя знаменитого тележурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская сообщила, что в память о муже будет вести его аккаунт в Instagram. Медицинский психолог Ольга Коротина-Гессе рассказала 5-tv.ru, с чем связано такое необычное желание женщины, потерявшей супруга.

«Желание вести Instagram за Бориса Грачевского его супруги вполне оправдано. Ей так действительно легче пережить его смерть. Ей так легче чувствовать себя не покинутой в этом мире. Ей так легче ощущать себя и продолжать жить. Это понятное желание, но тут есть подводные камни. Дело в том, что так, как писал Борис Грачевский, не может написать никто. Так как он чувствовал, так как он ощущал, не может никто, даже его близкие родственники, его дети, его супруга», — сказала Коротина-Гессе.

По словам специалиста, несмотря на то, что Белоцерковская не сможет вести Instagram Грачевского лучше, чем он сам, некоторые публикации, созданные вдовой режиссера, могут быть интересны его поклонникам.

«Но при этом Екатерина еще и показывает, что она имеет определенное право это делать. Потому что она была его последней супругой и ей хочется показать, что она близка и она может это делать. Это некая принадлежность к человеку, которая высказывается через соцсети», — пояснила психолог.

Очень часто родственники почивших звезд ведут их социальные сети, для того, чтобы ушедшие знаменитости не были забыты.

«И для того, чтобы пережить эту потерю, чувствуя, что твой любимый человек рядом. Поэтому ничего предосудительного в этом нет. И я думаю, что поклонники Бориса Грачевского будут с радостью читать этот канал и видеть архивные фотографии, которые раньше не выкладывались», — подытожила эксперт.

Борис Грачевский скончался 14 января 2021 года. Папе «Ералаша», как его многие называли, был 71 год. Причиной смерти стали осложнения на фоне коронавирусной инфекции. У режиссера остались взрослые дети от предыдущих браков: Максим, Ксения и Василиса, а также крошка Филипп.