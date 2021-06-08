Бундестаг с пониманием отреагировал на нежелание Путина «кормить» Украину

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Анастасия Шадская
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Заявление президент РФ сделал в рамках недавнего ПМЭФ-2021. Он напомнил, что РФ не будет финансировать армию Незалежной ради транзита газа через ее территорию.

Бундестаг с пониманием отреагировал на нежелание Путина «кормить» Украину

Фото: РИА Новости / Николай Филяков

Тема:
Украинский кризис Северный поток — 2 ПМЭФ-2021

Нежелание президента РФ Владимира Путина «кормить» за счет России Украину ради транзита своего газа через ее территорию — вполне объяснимо. Об этом заявил 8 июня глава комитета немецкого Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Это стало реакцией на слова Владимира Путина в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 4 июня. Выступая на пленарном заседании, глава государства ответил на вопрос про то, как же с введением в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2» Украина может остаться без стабильного источника дохода. Путин уточнил, что РФ не обязана «кормить» другие страны, а в особенности — украинскую армию.

В Бундестаге с пониманием отнеслись к этой позиции.

«То, что Россия не желает субсидировать Украину, понятно. Если ЕС хочет поддержать Украину, то он должен это делать за счет прямых выплат, а не косвенных платежей за транспортировку газа, которые в конечном итоге ложатся на плечи европейских потребителей газа», — заметил Эрнст в беседе с ТАСС.

Также в Германии напомнили, что транзит через украинскую территорию никто не отменял. Об этом ранее говорили и в Кремле.

«Газопровод через Украину не перекрывается, а продолжает использоваться в соответствии с договором, который заключили „Газпром“ и „Нафтогаз“. За это взимаются, как и прежде, транзитные пошлины», — уточнил Эрнст.

Соглашение по транзиту газа было подписано между РФ и Украиной в декабре 2019 года сроком на пять лет.

Ранее 5-tv.ru писал, как мир отреагировал на слова Путина о завершении первой нитки «Северного потока — 2».

Тема:
Украинский кризис
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