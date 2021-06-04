Кормить не будем: Путин на ПМЭФ ответил на претензии Зеленского про транзит газа

Россия не обязана содержать Украину, продлевая договор о транзите российского газа через территорию Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 4 июня во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Во время своего выступления Путин подчеркнул, что «Северный поток — 2» даст ЕС возможность получать «экологичнее, чище, дешевле, надежнее» и по цене на 25% ниже сжиженного газа из США.

В ответ на это модератор встречи обратился к Путину с вопросом. Он напомнил об интервью Владимира Зеленского газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. В нем глава Украины заявил, что после ввода проекта в эксплуатацию Украину лишат контракт на транзит и, соответственно, денег — в первую очередь, на содержание армии.

«Но ведь действующая сейчас труба кормит буквально целые регионы Европы. Вот буквально недавно украинский президент Зеленский сказал…» — отметил модератор.

«Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая, всех кормить?» — поинтересовался в ответ президент РФ.

«Но вот украинский президент сказал, что на украинскую армию не будет денег без транзита российского газа через Украину. Когда проект будет достроен, труба через Украину будет не нужна?»

Путин уточнил, что действующий контракт с Украиной на прокачку газа в Европу будет действовать еще несколько лет — отменять его не собираются. С другой стороны, речи о содержании ВСУ за счет российских средств идти не может.

«Есть возможность загружать ГТС Украины и в будущем, даже после завершения срока действия нашего контракта на транзит. Все можно, мы готовы к этому и хотим, но нужна добрая воля со стороны наших украинских партнеров. Не для того, чтобы армию содержать и нацеливать ее на решение проблем Донбасса силовым способом, а для того, чтобы экономику поднимать, с людьми работать. Мы ведь исходим из того, что у нас сложные отношения с Украиной, но мы думаем о том, как люди там живут», — пояснил президент РФ.

В рамках этого же выступления Путин сообщил другую новость. Первая нитка «СП — 2» была закончена 4 июня, так что «Газпром» готов к заполнению ее газом. Для многих это стало полной неожиданностью — ранее сообщалось, что для этого потребуется проложить по дну Балтики еще несколько километров труб.

Соглашение по транзиту газа было подписано между РФ и Украиной в декабре 2019 года сроком на пять лет.

Ранее 5-tv.ru публиковал реакцию Пушкова и Захаровой на укладку нитки «Северного потока — 2».